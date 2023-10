El pedido que L-Gante le hizo a la producción de PH: Podemos Hablar tras el cruce

Como es de público conocimiento, el programa de Kusnetzoff se graba antes de ser emitido por la pantalla. Fue por esa razón que L-Gante aseguró que no tenía ningún problema en que se muestre su tensa discusión. Incluso, Claudia Valenzuela explicó: “ Pidió que no lo editen”.

“Él dijo que no tenía ningún problema en que lo pasen así, y es más, pidió que no lo editen, que lo pasen entero para que se pueda entender bien”, contó Claudia. “Él pidió que no lo editen. No es que largó cosas y después, pensando que lo iban a editar haya pedido que lo corten”, agregó.

Sin embargo, en su diálogo con El run run del espectáculo (Crónica TV), la mamá del músico contó que esta solicitud de su hijo no fue respetada por la producción. Lo que no se vio es más duro y más largo porque Elián hizo un descargo más largo”, señaló. Además, Claudia aseguró que en el ciclo le hicieron “pisar el palito” a Elián.

Elián Valenzuela se molestó en cámara con Andy porque consideró que lo habían llevado a hablar sobre su romance con Wanda Nara muy a pesar suyo y acusó a los presentes de “hacerle pisar el palito".

“Me da la impresión de que fue porque ese programa ya tuvo problemas con otros artistas”, agregó Claudia, en referencia a Rincón y Francese. ‘Problemas’ es una forma de decir, así que es como ‘Otra vez otra polémica con este programa’”, agregó, aunque quitó responsabilidades a la producción.

“Por más profesionalidad que tengas, de años de espectáculo, no te das cuenta y te van haciendo caer en tema que no solo a vos te compromete, sino que toca a otras personas que no le tenés que joder la vida”, explicó Claudia.