La inesperada reacción de L-Gante en PH, Podemos Hablar: "Puede explotar..."

Pero esto no quedó ahí y Pía Shaw volvió a la carga: “Pero de W te enamoraste”. “A lo mejor no lo quiere contar”, intervino Marilina Ross. “Dame el link de en qué lugar confesé eso…”, le pidió el cantante. “Cuando termine el programa te lo muestro”, manifestó ella. “Yo nunca lo dije”, para luego aclarar: “Cuento como enamoré a Tamara, por eso creamos a Jamaica. Y después cosas que se van dando en la vida”.

Tras el incómodo momento, L-Gante habló un poco de Wanda Nara y se deshizo en elogios hacia Wanda Nara. Cuando el tema terminó, Andy se giró hacia Elián para decirle que quería escuchar también un tema de LKT. “¿Te va? ¿Estás bien?", le preguntó. A lo que el cantante le respondió: “No, quedé enojado porque me puse a pensar. Vos me invitás a tu programa Podemos Hablar. Puede explotar. Pero también puede no explotar".

“Si yo fuera un chico de mentalidad débil hubiera caído en cada una de las trampitas para pisar el palito que me han dicho. Ustedes no saben que pueden generar problemas personales, ¿no? Lo tendrían que saber porque son profesionales. Me pone de mal gusto porque si viene un pibito de mi edad que no está tan pillo a la forma de hablar de ustedes, frente a una cámara, que queda todo y sale expuesto por todos lados, le iría mal”, continuó.

“Lo quería decir. Sabemos, ustedes entienden lo que es que te quieran hacer pisar el palito. Yo más que nadie. Entonces sépanlo, que no están hablando con un boludo. Represento a los pibes del barrio. De mi edad sobre todo”, cerró.

Tensión entre L-Gante y Andy Kusnetzoff y Pía Shaw en PH: Podemos Hablar