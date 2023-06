Habló una de las víctimas de L-Gante: qué dijo sobre el supuesto secuestro

En diálogo con el programa A la tarde, Rosa Passi minimizó lo ocurrido y cuestionó a Gastón Torres, quien denunció haber subido al auto de L-Gante bajo amenazas. "No me sentí secuestrada", aclaró. "Fue una salida de compañeros. Gastón estaba con nosotros en el boliche, y no en su casa. Afuera había muchas peleas. Gastón se puso a separar a los chicos y le dije que nos fuéramos. Hasta ahí estaba todo bien", aseguró la mujer.