Las cartas de L-Gante desde la cárcel

“¡Gracias a todos por el aguante de corazón que me hacen! Y si en algún momento pensaron que me deprimí, que estuve decaído, que lloré o algo similar... ¡Yo les aseguro que en ningún momento!”, comienza Elian en su primer escrito, subrayando las palabras “decaído” y “momento”.

Y cierra: “Yo creo que no hay mal que por bien no venga, y aunque esté acá, me siento feliz porque volví a inspirarme”, confesó.

lgante

En otra hoja continuó y adelantó cuáles planea que serán los pasos a futuro de su carrera en caso de que recupere su libertad: “Estoy al día. Enfocado en lo que viene. ¡No en lo que pasó! Por eso ya tengo un álbum listo para cuando salga".

“Acá estoy, sumando historias, experiencias, momentos, estudios... Simplemente sumando porque ojo que me puse a escribir, siento que no perdí mi tiempo”, cerró junto a sus firmas.

lgante

La tercera y última carta, le envió un mensaje en particular a sus fanáticos. “Solo quería que sepan que me siento muy bien! Que otra noche es otro día y otra rima, otra poesía”.

“Ahora estoy escuchando la canción ‘Yo ando ganando’, de Pablito L. (Lescano). Los ñeris me la cantan jaja. Pero sobre todo estoy redy para salir, mejor que nunca y dar mi mejor versión. Tranquilo, eso sí”, concluyó.

lgante