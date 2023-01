Tamara Báez destrozó a la nueva novia de L-Gante

Qué dijo Tamara Báez sobre Micaela Pride

“¿Conocés a esta chica que está con L-Gante?”, le preguntó el panelista de “Intrusos”, Guido Zaffora, a lo que ella contestó: “No. Me dijeron que trabaja en la noche con señores mayores”. Lanzó junto al emoji de una carita que le da asco.

Además, Tamara sumó: “No la conozco. La conocen en el ambiente por eso te dije eso pero yo no sé quién es”. Tras mostrarse en paz con L-Gante durante los últimos días, Guido le preguntó si él le había contado de esta relación.

A lo que la joven cantante contestó: “No me comento, solo tenemos relación por nuestra hija. No me interesa lo que él haga. A mí no me molesta que esté con Wanda Nara o con la que sea. Está todo bien, tiene derecho de hacer lo que él quiera”.