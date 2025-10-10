Manu Jove y Mariano Pérez se dijeron de todo en el careo de Párense de Manos: "Milei va a seguir la pelea"

"Jove es la casta periodística", sentenció Pérez este viernes en un evento que compartió con su próximo contrincante y los organizadores del evento. "Este pibe va va a almorzar a Olivos y me dice casta a mí, boludo. Es es un chiste esto", lo cruzó Jove.

El libertario argumentó que el mandatario lo invita a la Quinta Presidencial "como ciudadano libre", por lo que el periodista lo volvió a chicanear. "No, sí, porque todos esos ciudadanos libres que están acá van a comer con el Presidente...", ironizó.

En tanto, Pérez sostuvo que no tiene dudas que Milei estará siguiendo la pelea. "Y si está el pedo todo el día, chicos. Cantó hace 10 minutos en el Movistar Arena, boludo", sentenció Jove, mientras que su rival, insistió: "No, no, es obvio que la va a ver la pelea. Es una cuestión de Estado".

Luego de la conferencia compartida, los próximos rivales protagonizaron el careo, donde nuevamente reinó la tensión entre ambos.

La cartelera completa de Párense de Manos 3

Cosmic Kid vs. Mernuel

Flor Vigna vs. Mica Viciconte

Mariano Pérez vs. Manu Jove

William Banks vs. Gabino Silva

Espe vs. Dairi

Coker vs. Perxitaa

Pepi Staropoli vs. Maravilla Martínez

Carito vs. Coty Romero

Tomás Mazza vs. Gero Arias

Grego Rossello vs. Goncho Banzas

Agustín Monzón vs. Franco Bonavena - PELEA PRINCIPAL