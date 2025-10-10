Manu Jove y Mariano Pérez se dijeron de todo en el careo de Párense de Manos: "Milei va a seguir la pelea"
En medio de chicanas, el influencer libertario dijo que la próxima pelea con el periodista es "una cuestión de Estado".
La tercera edición de Párense de Manos, organizado por Luquitas Rodríguez, ya tiene fecha, sede y cartelera confirmadas, por lo que este viernes fue el turno del careo, que tuvo al periodista Manu Jove y al influencer libertario Mariano Pérez protagonizando uno de los más picantes.
El evento boxístico, organizado por el programa de radio Paren La Mano, se llevará a cabo el 20 de diciembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán.
En la misma línea que sus ediciones anteriores, el evento tendrá como protagonistas a figuras de internet, deportistas y músicos. La noticia de la nueva sede ha generado una gran expectativa en redes sociales, donde se espera que se superen los récords de audiencia de las ediciones anteriores.
Una de las peleas que promete es la que protagonizarán el periodista Manu Jove y el streaming libertario Mariano Pérez, enfrentamiento que viene siendo anunciado desde hace meses, y que ya contó con varios cruces de declaraciones.
"Jove es la casta periodística", sentenció Pérez este viernes en un evento que compartió con su próximo contrincante y los organizadores del evento. "Este pibe va va a almorzar a Olivos y me dice casta a mí, boludo. Es es un chiste esto", lo cruzó Jove.
El libertario argumentó que el mandatario lo invita a la Quinta Presidencial "como ciudadano libre", por lo que el periodista lo volvió a chicanear. "No, sí, porque todos esos ciudadanos libres que están acá van a comer con el Presidente...", ironizó.
En tanto, Pérez sostuvo que no tiene dudas que Milei estará siguiendo la pelea. "Y si está el pedo todo el día, chicos. Cantó hace 10 minutos en el Movistar Arena, boludo", sentenció Jove, mientras que su rival, insistió: "No, no, es obvio que la va a ver la pelea. Es una cuestión de Estado".
Luego de la conferencia compartida, los próximos rivales protagonizaron el careo, donde nuevamente reinó la tensión entre ambos.
La cartelera completa de Párense de Manos 3
- Cosmic Kid vs. Mernuel
- Flor Vigna vs. Mica Viciconte
- Mariano Pérez vs. Manu Jove
- William Banks vs. Gabino Silva
- Espe vs. Dairi
- Coker vs. Perxitaa
- Pepi Staropoli vs. Maravilla Martínez
- Carito vs. Coty Romero
- Tomás Mazza vs. Gero Arias
- Grego Rossello vs. Goncho Banzas
- Agustín Monzón vs. Franco Bonavena - PELEA PRINCIPAL
