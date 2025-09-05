La advertencia de Ximena Capristo a Eliana Guercio que salpica a la Selección Argentina

GUERCIO CAPRISTO

La frase, aunque enigmática, dejó entrever que la ex Gran Hermano guardaría información comprometedora relacionada con la vida de la esposa de Sergio “Chiquito” Romero, actual arquero de Boca y exreferente de la Albiceleste.

Con cada nuevo capítulo, la disputa se transforma en un espectáculo que combina resentimientos personales y exposición pública. Lo que nadie esperaba es que en el fragor de la discusión apareciera un condimento inesperado: una amenaza que vincula al seleccionado nacional y que promete mantener encendida la polémica.