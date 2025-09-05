La advertencia de Ximena Capristo a Eliana Guercio que salpica a la Selección Argentina
La pelea mediática sumó un nuevo capítulo: la ex Gran Hermano amenazó con revelar secretos que involucran a la esposa de Chiquito Romero.
El enfrentamiento entre Ximena Capristo y Eliana Guercio parece no tener fin y cada cruce suma más tensión que el anterior. Lo que comenzó como una vieja disputa por cuestiones personales derivó en un choque mediático que este año volvió con todo, ahora con declaraciones que rozan la vida privada de la Selección argentina.
En el programa SQP de América TV, conducido por Yanina Latorre, Capristo desató la polémica al recordar un episodio del pasado. Según relató, Guercio estuvo involucrada con un hombre que en ese momento mantenía un vínculo incipiente con su amiga Silvina Luna, lo que provocó el quiebre definitivo en su amistad. La acusación encendió la mecha de un ida y vuelta que rápidamente escaló de tono.
Capristo, visiblemente molesta, recordó además que en los inicios de la carrera mediática de Guercio ella y su pareja, Gustavo Conti, le habían ofrecido alojamiento cuando esta debía quedarse en la Capital. “Le abrimos las puertas de nuestra casa para que no manejara de noche, borracha y cansada. Dormía en nuestro living chiquito. Ahora resulta que lo despreció diciendo que era un rectángulo de madera con una colchoneta”, disparó.
El comentario de Guercio sobre aquella hospitalidad fue replicado por Latorre, lo que aumentó la tensión en el estudio. Fue entonces cuando Capristo lanzó una advertencia que sorprendió a todos: “Cerrá la boca porque si no, te va a doler que cuente muchas otras cosas que pasaron en la Selección Argentina”.
La frase, aunque enigmática, dejó entrever que la ex Gran Hermano guardaría información comprometedora relacionada con la vida de la esposa de Sergio “Chiquito” Romero, actual arquero de Boca y exreferente de la Albiceleste.
Con cada nuevo capítulo, la disputa se transforma en un espectáculo que combina resentimientos personales y exposición pública. Lo que nadie esperaba es que en el fragor de la discusión apareciera un condimento inesperado: una amenaza que vincula al seleccionado nacional y que promete mantener encendida la polémica.
