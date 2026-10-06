Mirtha Legrand fue dada de alta y se fue a su casa tras casi tres semanas de internación
Tras un cuadro respiratorio, Mirtha Legrand recibió el alta médica y abandonó el Sanatorio Mater Dei. La conductora continuará su recuperación en casa.
La histórica conductora Mirtha Legrand recibió este martes a las 17 horas el alta definitiva del Sanatorio Mater Dei. Después de permanecer casi tres semanas internada a causa de un severo cuadro respiratorio, la presentadora completó el tratamiento con antibióticos y ya se encuentra descansando en su domicilio personal.
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La recuperación de la salud de Mirtha Legrand
El egreso médico se adelantó al cronograma oficial luego de que el equipo de profesionales evaluara que la animadora de 99 años reunía todas las condiciones para continuar su tratamiento de forma ambulatoria. Durante su prolongada internación, además de la medicación, completó una exitosa rehabilitación kinesiológica y superó estrictos controles nutricionales.
La diva había reingresado a la clínica el pasado 18 de septiembre tras sufrir una repentina descompensación. Durante toda su ausencia, la conducción de los tradicionales almuerzos y cenas en la pantalla de El Trece quedó a cargo de su nieta Juana Viale. El último fin de semana, la actriz había llevado tranquilidad a la audiencia al confirmar que su abuela se encontraba en una habitación común y que seguía de cerca cada detalle de las transmisiones para enviarle sus correcciones.
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