Mirtha Legrand fue dada de alta y se fue a su casa tras casi tres semanas de internación

La diva había reingresado a la clínica el pasado 18 de septiembre tras sufrir una repentina descompensación. Durante toda su ausencia, la conducción de los tradicionales almuerzos y cenas en la pantalla de El Trece quedó a cargo de su nieta Juana Viale. El último fin de semana, la actriz había llevado tranquilidad a la audiencia al confirmar que su abuela se encontraba en una habitación común y que seguía de cerca cada detalle de las transmisiones para enviarle sus correcciones.