La angustia de Daniela Celis que preocupó a sus seguidores: “Es el peor día de mi vida”

Al enterarse que no iban al aire, la ex Gran Hermano se angustió mucho y decidió hacer un video contándole a sus seguidores lo que le estaba pasando.

“Ay, chicos, hoy es el peor día de mi vida. No sé qué está pasando”, comenzó diciendo la exparticipante del reality en un video que compartió en Instagram Stories donde se la ve muy angustiada y con lágrimas en los ojos.

“Vine acá, al canal, a trabajar y no hay stream porque hay partido. Vine al pedo, al pedo”, agregó. Y cerró, a flor de piel: “Y dejé mis bebés en casa (Aimé y Laia, frutos de su relación con Thiago Medina) y todavía no puedo desbloquear mi teléfono. No sé, no, te juro que no sé.

Horas antes de hacer este posteo, "Pestañela" había contado que estaba teniendo algunos problemas con su celular, lo que hizo que esté nerviosa y preocupada por poder resolver esa cuestión, que la tenía bastante inquieta.

Por otro lado, como era de esperarse, el video de Daniela Celis no tardó en viralizarse en las redes sociales y los usuarios comenzaron a dejar comentarios tiernos y divertidos para levantarle el ánimo a la joven que no tuvo uno de sus mejores días.