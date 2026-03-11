Piden sanción para Carmiña de Gran Hermano por sus graves dichos racistas sobre Mavinga
La hermanita paraguaya tuvo dichos despectivos para su compañera y en las redes sociales piden que sea expulsada.
La casa de Gran Hermano Generación Dorada atraviesa su primera gran crisis de convivencia y ética tras unos graves dichos de Carmiña dirigidos hacia Mavigna, por lo que en las redes sociales explotaron los pedidos de sanción.
El comentario, realizado este miércoles por la tarde fue captado por los micrófonos del programa y desató una ola de repudio inmediata en las redes sociales, donde los usuarios exigen una sanción ejemplar por discriminación.
La tensión entre ambos participantes escaló cuando Carmiña, refiriéndose a Mavigna, lanzó una frase cargada de prejuicios. “Por favor, la negra parece que recién le compraron para hacer el show, acaba de bajarse del barco”, señaló risueña al ver a su compañera de reality bailando en la pileta.
La alusión histórica al comercio de personas y al origen de Mavigna fue interpretada por los espectadores como un acto de racismo y xenofobia explícito, impropio de un programa con el alcance de Telefe.
Pedido masivo de sanciones para Carmiña de Gran Hermano
Minutos después de que el comentario se hiciera viral, las redes sociales se inundaron de clips y capturas exigiendo la intervención de la producción. Los fanáticos del reality compararon este episodio con situaciones de ediciones anteriores donde los discursos de odio fueron castigados con la expulsión directa.
Para muchos seguidores, la frase de Camiña no solo ataca la integridad de Mavigna, sino que refuerza estereotipos discriminatorios que no deben tener lugar en la televisión actual.
Se espera que durante la gala de esta noche, Santiago del Moro comunique la decisión de Gran Hermano sobre la permanencia de la participante en el juego.
