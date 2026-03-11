Piden sanción para Carmiña de Gran Hermano por sus graves dichos racistas sobre Mavinga

Pedido masivo de sanciones para Carmiña de Gran Hermano

Minutos después de que el comentario se hiciera viral, las redes sociales se inundaron de clips y capturas exigiendo la intervención de la producción. Los fanáticos del reality compararon este episodio con situaciones de ediciones anteriores donde los discursos de odio fueron castigados con la expulsión directa.

Para muchos seguidores, la frase de Camiña no solo ataca la integridad de Mavigna, sino que refuerza estereotipos discriminatorios que no deben tener lugar en la televisión actual.

Se espera que durante la gala de esta noche, Santiago del Moro comunique la decisión de Gran Hermano sobre la permanencia de la participante en el juego.