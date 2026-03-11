Paulo Londra celebró la llegada de su tercera hija y mostró por primera vez a Justina

londra hija

El nacimiento ocurrió el lunes 9 de marzo, pero la pareja decidió esperar algunos días antes de hacerlo público. Finalmente, eligieron compartir la noticia en redes sociales, donde rápidamente recibieron miles de mensajes de felicitaciones.

La historia de amor entre Paulo y Martina comenzó hace algunos años, ya que ambos se conocían desde la época del colegio. El cantante, además, es padre de otras dos niñas: Isabella Naomi (nacida en julio de 2020) y Francisca (2022), fruto de su relación anterior con Rocío Moreno.

La historia de amor de Paulo Londra y Martu Quetglas

Paulo Londra novia

La relación entre Paulo Londra y Martina Quetglas se consolidó con el paso del tiempo hasta convertirse en una de las historias más comentadas alrededor del cantante cordobés. Aunque hoy se muestran muy unidos, el inicio del vínculo se remonta a mediados de 2022, cuando fueron vistos juntos por primera vez en un evento realizado en el barrio porteño de Palermo.

Martina, cordobesa y excompañera de colegio del artista, es licenciada en nutrición y también se desempeña como influencer. Desde entonces lo acompañó durante los últimos tres años tanto en su vida personal como en distintos viajes y compromisos relacionados con su carrera musical.

El vínculo dio un paso más en junio de 2025, cuando la pareja disfrutaba de unas vacaciones en la isla de Ibiza. Allí, Paulo decidió proponerle casamiento y ella aceptó con entusiasmo. Ambos compartieron el momento en redes sociales con románticos mensajes: "Sí quiero pasar toda la vida con vos", escribió ella, mientras que el músico respondió: "Te amo reina, sos la mujer de mi vida, siempre juntos con Dios".

Antes de iniciar su relación con Martina, el cantante mantuvo una larga historia con Rocío Moreno. El vínculo había comenzado en 2015, cuando se conocieron a través de Facebook mientras aún estaban en la secundaria.

Durante esos años convivieron y formaron una familia con la llegada de sus dos hijas, Isabella Naomí y Francisca. Sin embargo, el crecimiento de la fama del artista y distintas situaciones personales marcaron el final de la relación hacia 2022, en medio de una separación que incluyó fuertes cruces públicos en redes sociales entre Rocío y Martina por el cantante de 27 años.