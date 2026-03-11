"La decisión ya está tomada": comunicado de Santiago del Moro por dichos racistas de Carmiña en Gran Hermano
En las redes sociales se especula con la primera expulsión de la edición, luego de los graves dichos contra su companera Mavigna.
La tensión en la casa de Gran Hermano Generación Dorada ha llegado a un punto de ebullición. Mientras el repudio por los dichos de Camiña hacia Mavigna inundaba las redes sociales, el conductor del ciclo, Santiago del Moro, lanzó una publicación que terminó de encender las alarmas de los seguidores del reality: la producción ya tomó una determinación definitiva.
“Por favor la negra, Parece que recién le compraron, acaba de bajarse del barco”, expresó la participante sobre su compañera de casa, en un segmento que fue tendencia toda la jornada. El repudio fue generalizado al punto tal que hasta trascendió que la familia de la "hermanita" agredida podría tomar cartas en el asunto.
Casi en simultáneo con la viralización del video donde Camiña lanzaba la frase xenófoba, Del Moro utilizó sus historias de Instagram para advertir sobre una medida inminente.
“¡Me comunican que la decisión por parte de Gran Hermano ya está tomada! Hoy 22.30hs comunicado oficial. Todo es #GranHermano”, escribió el conductor, manteniendo el misterio característico del formato.
¿Expulsión o advertencia? La interpretación de las redes
Aunque el posteo de Del Moro no menciona explícitamente a Camiña ni el incidente con Mavigna, el timing de la publicación fue suficiente para que el público interpretara que se trata de la respuesta oficial al escándalo.
En plataformas como X (Twitter), los hashtags exigiendo la expulsión directa se multiplicaron, recordando que la producción suele ser implacable con los discursos de odio y el racismo.
La incertidumbre se mantendrá hasta el inicio de la gala, donde se sabrá si Gran Hermano aplicará la máxima sanción o si la "decisión tomada" se refiere a otro de los múltiples frentes abiertos en la casa más famosa del país.
