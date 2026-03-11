"La decisión ya está tomada": comunicado de Santiago del Moro por dichos racistas de Carmiña en Gran Hermano

En plataformas como X (Twitter), los hashtags exigiendo la expulsión directa se multiplicaron, recordando que la producción suele ser implacable con los discursos de odio y el racismo.

La incertidumbre se mantendrá hasta el inicio de la gala, donde se sabrá si Gran Hermano aplicará la máxima sanción o si la "decisión tomada" se refiere a otro de los múltiples frentes abiertos en la casa más famosa del país.