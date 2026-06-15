La angustia de Flor Vigna por la muerte de Oliver Tree: así fue su última conversación

Flor Vigna Oliver Tree

En otro de los pasajes de su dedicatoria en las redes, la intérprete local se encargó de retratar los rasgos humanos que hacían de Oliver Tree un ser completamente singular y alejado de los parámetros corrientes de la fama.

“Daba la sensación de que era un ángel loco en la tierra. No paraba de bajar data linda, de esas que hacen que te animes a creer más en vos mismo”, detalló en su muro virtual. Al mismo tiempo, ponderó que las posturas del norteamericano adquirían un valor doble por la coherencia que guardaban con su rutina diaria: “Todos sus consejos me hacían verlo conectado con algo más grande que nosotros, un tipo con una conciencia diferente, pura, mágica”, aseveró.

La magnitud del accidente en Río de Janeiro arrastró a la influencer a trazar una profunda meditación sobre lo efímero de la condición humana y los misterios que rodean a la existencia.

Flor Vigna Oliver Tree

“Qué triste todo. Me gusta pensar que todo pasa por algo y que atrás de esto hay un gran mensaje tan simple y bello como animarse a vivir la vida a pleno, pues un día estamos y al otro no”, puntualizó con amargura ante la pérdida.

Para dar por concluido su posteo de homenaje, la vocalista tomó la determinación de hacer público el contenido del último texto privado que el difunto músico le había hecho llegar a su teléfono personal, un mensaje cargado de mística motivacional.

“Sentir miedo es bueno, significa que te estás esforzando por salir de tu zona de confort. Sé valiente, paciente, encontrá tu sueño y visualizalo todos los días. Literalmente podés hacer cualquier cosa que te propongas”, rezaba textualmente el fragmento que el cantante estadounidense le redactó en vida.