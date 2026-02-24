Quién es Kennys Palacios, al amigo de Wanda Nara que ingresa a Gran Hermano Generación Dorada
El íntimo amigo de Wanda Nara también se suma al reality más famoso del mundo y sueña con ganar el juego.
La gala de ingreso de Gran Hermano Argentina dejó varios momentos impactantes, pero uno de los más comentados fue, sin dudas, la entrada de Kennys Palacios, quien apareció como una de las grandes sorpresas de la noche.
Su llegada tomó desprevenidos tanto a los participantes como al público, que rápidamente convirtió su nombre en tendencia.
Conocido por su trabajo como estilista y por su estrecha relación con Wanda Nara, Kennys ingresó a la casa con una mezcla de humor, carisma y actitud relajada, elementos que ya comenzaron a marcar su impronta dentro del reality. Su perfil mediático y su experiencia en el mundo del espectáculo lo posicionan como un jugador que entiende perfectamente el manejo de la exposición.
Así entró Kennys Palacios a Gran Hermano Generación Dorada
