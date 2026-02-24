Quién es Kennys Palacios, al amigo de Wanda Nara que ingresa a Gran Hermano Generación Dorada

Conocido por su trabajo como estilista y por su estrecha relación con Wanda Nara, Kennys ingresó a la casa con una mezcla de humor, carisma y actitud relajada, elementos que ya comenzaron a marcar su impronta dentro del reality. Su perfil mediático y su experiencia en el mundo del espectáculo lo posicionan como un jugador que entiende perfectamente el manejo de la exposición.