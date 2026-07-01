La arriesgada propuesta de Brian Sarmiento a Santiago del Moro tras el escándalo con Catalina Gorostidi
Sin prestar mayor atención a los dichos de la exparticipante, Brian Sarmiento proyecta con Danelik y uno de los planes incluye a la casa de Gran Hermano.
La polémica en torno a Gran Hermano Generación Dorada sumó un nuevo y picante episodio. Luego de que Catalina Gorostidi ventilara en el streaming de DGO (All Access) que tuvo un romance secreto con Brian Sarmiento mientras Danelik seguía en competencia, los protagonistas recogieron el guante.
Lejos de achicarse, redoblaron la apuesta con una sorpresiva propuesta pública dirigida a Santiago del Moro que ya se volvió viral en las redes.
La propuesta de Brian Sarmiento y Danelik que se volvió viral
"Nos encantaría casarnos dentro de la casa con Brian, entrar en un Congelados, que nos case el Ari y salir. @SantiagoDelMoro Pensalo", escribió la novia del exfutbolista, con emojis de corazón, para expresar el gran momento que vive tras salir del reality show de Telefe.
¿Qué responderá el conductor de Gran Hermano?
Qué dijo Catalina Gorostidi sobre Brian Sarmiento y Danelik
La ex participante de Gran Hermano aseguró que mantuvo un encuentro íntimo con el exfutbolista en un momento en el que Danelik todavía permanecía dentro de la casa más famosa del país, lo que desató una nueva polémica.
En medio del programa, Gorostidi contó que la situación ocurrió una vez que Sarmiento había abandonado el reality, aunque remarcó que él le aseguró en ese momento que no mantenía una relación con Danelik, con quien recientemente comenzó a convivir.
“Yo estuve con Brian cuando Danelik estaba dentro de la casa. A mí me dijo que no estaba con Danelik”, expresó Catalina, sosteniendo su versión pese a las reiteradas consultas del panel.
Luego amplió su relato y explicó: “Cuando Brian salió de la casa yo estuve con Brian, pero él me dijo que no estaba con Danelik. Bueno, ¿qué querés? Cuando ella vino acá le tuve que mentir, boluda... Hoy estoy de mal humor, perdón”, lanzó, sorprendiendo a todos los presentes.
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