La arriesgada propuesta de Brian Sarmiento a Santiago del Moro tras el escándalo con Catalina Gorostidi

En medio del programa, Gorostidi contó que la situación ocurrió una vez que Sarmiento había abandonado el reality, aunque remarcó que él le aseguró en ese momento que no mantenía una relación con Danelik, con quien recientemente comenzó a convivir.

“Yo estuve con Brian cuando Danelik estaba dentro de la casa. A mí me dijo que no estaba con Danelik”, expresó Catalina, sosteniendo su versión pese a las reiteradas consultas del panel.

Luego amplió su relato y explicó: “Cuando Brian salió de la casa yo estuve con Brian, pero él me dijo que no estaba con Danelik. Bueno, ¿qué querés? Cuando ella vino acá le tuve que mentir, boluda... Hoy estoy de mal humor, perdón”, lanzó, sorprendiendo a todos los presentes.