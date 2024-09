La autora de "Envidiosa" reveló en quién está inspirado el personaje de Griselda Siciliani

envidiosa netflix serie elenco

"Ella era muy amiga de la guionista Caro Aguirre, quien escribió la nueva serie de Netflix Envidiosa. Supuestamente, ellas se pelearon porque Aguirre se puso muy de novia en el mismo momento en que ella se separó, y la otra medio que la mandó a cag...", relató la influencer.

Y, agregó más detalles: "Caro salió a negarlo, pero hay que admitir que quizás sí se basó un poco en ella y en su grupo de amigas porque en Envidiosa también son un grupo".

Caro Aguirre reveló en quién está inspirado el personaje de Griselda Siciliani

En medio de tantas especulaciones, Caro aprovechó sus redes sociales para ponerle fin al misterio y aclaró en quién se inspiró para crear el personaje de "Victoria", papel que interpreta Griselda Siciliani.

"Ya me cansé de repetirlo. Son fantasías y suposiciones medio tiradas de los pelos. Obviamente, usé anécdotas de distintas amigas, cuñadas, ex cuñadas, hermanas de cuñadas y de mí misma.", comenzó explicando a sus seguidores.

Y, siguió: "Aunque yo no no sea muy parecida, sí tengo algo de loca e intensa. Todos los guionistas usamos anécdotas de conmoción pero no, no puede estar basado en nadie porque Vicky es un monstruo espectacular y yo nunca conocí a nadie así de gracioso. Ojalá hubiera tenido una amiga así de ocurrente".

"Netflix compra biografías de Senna o de Marilyn Monroe, no de amigas nuestras. Seamos más humildes, chicas. No somos tan interesantes. Es 100 por ciento ficción", sumó pícara.

"La escritura no funciona de esa manera. Vos tenés un conflicto y pensás cómo debería ser el mejor personaje posible para encarar esa misión. Y lo vas construyendo de acuerdo a lo que necesita el cuento. No podés inspirarte en alguien. (...) Que uno encuentre similitudes con sus conocidos es porque capta algo del momento, algo que flota en el aire, que está pasando", cerró contundente.

