La Bomba Tucumana abandonó Cantando 2024 tras un picante cruce con Coti Romero

Todo comenzó cuando la cantante le dio la devolución a la correntina: "Coti venías mejorando un montón, pero hoy no fue la mejor gala tuya. Hubo muchos problemas en las armonías y en los cambios se notó mucho. Hubo muchas desafinaciones chiquitas, no tan graves, pero hubieron. La verdad que a mí no me gustó. Les pongo un menos dos".