La carta abierta de Cecilia Milone a Chico Novarro: "Fui víctima de abuso emocional"
La cantante retomó el tema de su vínculo con el cantautor y cuestionó a los periodistas que, según dijo, “inventaron” sus declaraciones sobre la relación.
Cecilia Milone compartió una nueva y emotiva carta en sus redes sociales, donde abrió su corazón para hablar de su relación con el fallecido cantautor Chico Novarro.
En el texto, la actriz se refirió a su historia con él, reveló experiencias personales de profundo dolor y denunció haber sido “víctima de abuso emocional”. Además, cuestionó el tratamiento mediático de su vínculo con el artista y apuntó contra quienes, según ella, “inventaron” declaraciones.
Cecilia volvió a estar en el centro de la escena tras publicar esta carta de amor dedicada a Novarro, con quien mantuvo un vínculo extramatrimonial. En sus palabras, también expresó que el “terror” del músico era que la “atacaran” públicamente…
A través de varios posteos en redes sociales, donde encontró donde expresarse ultimamente, Milone compartió reflexiones íntimas sobre el dolor emocional: “Logré cicatrizar heridas muy hondas. Fui víctima de abuso emocional de parte de una pareja y de mi propia mamá. El abuso emocional es como un bullying en tu alma te invalida en el alma”.
Y profundizó: “Te ridiculizan. Llorás con desesperación, pedís ayuda y esa persona, con una frialdad como si fueran de otra película, te miran y dicen ‘Pero no podés llorar por eso’. Al dolor insoportable que estás teniendo, se te suma el sentir que el error es tuyo”.
Conmovida, cerró su mensaje con una reflexión sobre quienes invalidan el sufrimiento ajeno: “Ahora que lo comprendo pienso en lo terrible y cruel que es que estas personas injustas tienen la potestad de decidir sobre tu dolor o sobre tu llanto”.
En otra publicación, Milone compartió una placa titulada: “El único juicio, será el juicio final”. Debajo agregó: “Mientras tanto: los que tiran piedras, serán felices, o no. Serán leales, infieles, estafadores, y mentirosos. Allá, ellos”.
Luego, la artista compartió un relato íntimo que revivió uno de los momentos más emotivos con Novarro: “Le di la carta, yendo en un remís, rumbo al estudio de grabación. No lo miré en ningún momento, pero sentí que sonreía. Tomó mi mano, y la besó. Se acercó a darme un beso, muy suavemente, en la mejilla, mientras me decía que lo tomé desprevenido y que todo era muy fuerte”.
La carta decía: “La admiración que siento es como las auténticas pasiones, sofocante y liberadora. Me conmueve tu talento y me conmociona tu presencia. Por eso, nada de ‘sólo un compañero’ ¡Qué irreverencia! Te debo la traducción exacta de mis sentimientos y todas las lágrimas que conseguiste que no se me quedaran atragantadas”.
Tiempo después, la actriz volvió a manifestarse mediante un video casero, esta vez apuntando directamente contra el periodismo de espectáculos: “No consiguieron arruinarme la noche del estreno a pesar de que inventaron falacias y dijeron ofensas. Nunca más voy a dar notas a este tipo de programas porque son hirientes en general y se terminaron para mí”.
Indignada, agregó: “Este tipo de entrevistas van a seguir ocurriendo aquí y en el mundo, pero no las permito más en mi carrera. No me van a volver a hacer una pregunta incómoda o decirme una agresión”.
Además, responsabilizó a ciertos periodistas por haber distorsionado su historia: “Sé muy bien quiénes fueron las personas que instalaron esto de que yo hablé de mi historia de amor con Chico Novarro. Sé por qué lo instalaron y sé quiénes lo hicieron. El fin fue abaratar el espectáculo que hacía y dañar mi imágen pública”.
Y dejó en claro su versión de los hechos: “De ninguna manera hablé del tema públicamente, sólo hice un espectáculo que lo resaltaba con un casi relato platónico. Él no tiene cómo defenderse y si de alguien no tenía que hacerlo, era de mí y por eso nunca se supo nada de esto”.
Finalmente, Milone cerró su descargo de manera contundente: “Su terror era que me atacaran a mí, ese fue el motivo de mi distanciamiento. No estoy escribiendo un libro a pesar de que le prometí que iba a inmortalizar nuestra historia de amor”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario