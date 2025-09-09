La carta abierta de Cecilia Milone a Chico Novarro: "Fui víctima de abuso emocional"

Conmovida, cerró su mensaje con una reflexión sobre quienes invalidan el sufrimiento ajeno: “Ahora que lo comprendo pienso en lo terrible y cruel que es que estas personas injustas tienen la potestad de decidir sobre tu dolor o sobre tu llanto”.

En otra publicación, Milone compartió una placa titulada: “El único juicio, será el juicio final”. Debajo agregó: “Mientras tanto: los que tiran piedras, serán felices, o no. Serán leales, infieles, estafadores, y mentirosos. Allá, ellos”.

Luego, la artista compartió un relato íntimo que revivió uno de los momentos más emotivos con Novarro: “Le di la carta, yendo en un remís, rumbo al estudio de grabación. No lo miré en ningún momento, pero sentí que sonreía. Tomó mi mano, y la besó. Se acercó a darme un beso, muy suavemente, en la mejilla, mientras me decía que lo tomé desprevenido y que todo era muy fuerte”.

La carta decía: “La admiración que siento es como las auténticas pasiones, sofocante y liberadora. Me conmueve tu talento y me conmociona tu presencia. Por eso, nada de ‘sólo un compañero’ ¡Qué irreverencia! Te debo la traducción exacta de mis sentimientos y todas las lágrimas que conseguiste que no se me quedaran atragantadas”.

Tiempo después, la actriz volvió a manifestarse mediante un video casero, esta vez apuntando directamente contra el periodismo de espectáculos: “No consiguieron arruinarme la noche del estreno a pesar de que inventaron falacias y dijeron ofensas. Nunca más voy a dar notas a este tipo de programas porque son hirientes en general y se terminaron para mí”.

Indignada, agregó: “Este tipo de entrevistas van a seguir ocurriendo aquí y en el mundo, pero no las permito más en mi carrera. No me van a volver a hacer una pregunta incómoda o decirme una agresión”.

Además, responsabilizó a ciertos periodistas por haber distorsionado su historia: “Sé muy bien quiénes fueron las personas que instalaron esto de que yo hablé de mi historia de amor con Chico Novarro. Sé por qué lo instalaron y sé quiénes lo hicieron. El fin fue abaratar el espectáculo que hacía y dañar mi imágen pública”.

Y dejó en claro su versión de los hechos: “De ninguna manera hablé del tema públicamente, sólo hice un espectáculo que lo resaltaba con un casi relato platónico. Él no tiene cómo defenderse y si de alguien no tenía que hacerlo, era de mí y por eso nunca se supo nada de esto”.

Finalmente, Milone cerró su descargo de manera contundente: “Su terror era que me atacaran a mí, ese fue el motivo de mi distanciamiento. No estoy escribiendo un libro a pesar de que le prometí que iba a inmortalizar nuestra historia de amor”.