Explotó la interna en La casa de papel: qué pasó

coronel Tamayo

Siguiendo con su pensamiento, Cayo afirmó: “Estrenamos la última temporada en diciembre del año pasado pero bueno, todo lo que sea ideas, lugares nuevos, alimentarse del otro...está todo inventado, La Casa de Papel tiene que ver con Tarantino, con comic, tiene que ver con un montón de cosas que dan perfume a la serie, el tema es como lo combinas, habrá que seguir haciendo más intentos como la versión coreana”.

“Yo me pregunto ahora, ¿habría que hacer una versión española de El Juego del Calamar?, ¿cómo seria eso? lo sentí innecesario desde mi punto de vista”, volvió a preguntarse el coronel de forma lapidaria.

coronel tamayo Fernando Cayo

“Me imagino que para el público coreano habrá sido estupendo, como los americanos hacen adaptaciones de películas francesas o argentinas, imagino que para el público coreano ver a los actores de allá les llenará de orgullo y les gustará”, dijo.

Y concluyó: “No se habló con el elenco lo de la adaptación, yo he seguido un poco a través de la productora que se iba acercando el estreno pero he estado en muchas cosas implicado laboralmente, no he tenido mucho tiempo de contrastar esto, de todo lo que sé hacer está bien, habrá que preguntarle a algún coreano a ver que le pareció y que haga la comparativa”.