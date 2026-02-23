A qué hora dan hoy lunes el primer programa de Gran Hermano Generación Dorada
El reality más famoso del país abre las puertas este lunes con su nueva edición en Telefe, y bajo la conducción de Santiago del Moro.
La TV se prepara para el regreso de uno de los tanques televisivos de los últimos años, con la presentación en Telefe de Gran Hermano Generación Dorada, con su gala de ingreso conducida por Santiago del Moro y la promesa de sorpresas y altos niveles de rating.
Tal cual estaba estipulado, la casa más famosa del país abre las puertas este lunes 23 de febrero desde las 22:15 horas. Se podrá seguir por el canal de las noticias, pero también en un formato multiplataforma, que incluye medios de streaming.
Bajo la conducción de Del Moro, el show regresa con la premisa de renovar un fenómeno que ya es parte de la cultura popular contemporánea.
Para esta edición, el despliegue tecnológico y estructural es imponente. La casa fue reformada íntegramente, sumando atractivos que elevarán la tensión y el entretenimiento de la convivencia: desde un caño de pole dance y una puerta misteriosa, hasta un sistema de piletas doble que incluye una versión climatizada y otra estilo "Pileta Playa".
El estudio no se queda atrás, contando con un espacio de última generación que presume de más de 500 m² de pantallas y una tribuna con capacidad para recibir a más de 650 espectadores.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
