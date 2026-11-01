La China Ansa confesó cómo vivió las repercusiones por la anécdota de tener "el cu... más caro del mundo"
La China Ansa visitó "PH: Podemos Hablar" y se refirió a una famosa historia que contó su marido. Los detalles.
La presencia de Josefina "La China" Ansa en una nueva emisión de "PH, Podemos Hablar" no pasó para nada desapercibida. Durante su paso por el ciclo televisivo, la conductora y periodista no solo protagonizó una intensa discusión con el influencer Santiago Maratea, sino que además se sinceró por completo al detallar los límites estrictos que establece en su cotidianeidad para proteger su vida privada y preservar su prestigio en el medio.
A la hora de abordar la exposición mediática y las repercusiones que generan los rumores en el ambiente, la comunicadora fue categórica sobre lo que le provocan ese tipo de situaciones: “Que me haya dolido no, que me haya incomodado si porque la verdad es que hago un gran esfuerzo en elegir y seleccionar bien las decisiones que tomo en mi carrera profesional y elijo resignar un montón de cuestiones y no meterme en el barro en muchas otras para cuidar mi imagen”.
Profundizando en su compromiso por mantenerse al margen de las polémicas, la invitada remarcó el valor que le otorga a la conducta que sostuvo a lo largo de su trayectoria profesional: “Es un gran laburo el que hago para cuidar mi imagen y me molesta mucho esto que te salpiquen o te ensucien porque sí, que después pidan perdón públicamente a mi no me sirve de nada. No quiero que me nombres porque no quiero que me ensucies porque no tengo nada, no me vas a sacar nada”.
En ese sentido, la periodista lamentó la ligereza con la que se generan controversias que terminan salpicando a profesionales que buscan desempeñarse con un perfil alejado de los conflictos públicos.
Para ejemplificar la sobreexposición a la que se siente sometida, la periodista recordó un episodio reciente que involucró a su esposo y a un relato sobre la intimidad de su relación: “Me pasó este último año dos veces, mi marido contó una anécdota en una entrevista de fútbol donde contó una anécdota muy nuestra. Nosotros éramos novios, él tuvo que viajar a España para jugar al fútbol, siendo novios, viviendo juntos él cuenta esto de que se fue de viaje y estando allá... es verdad, soy muy pudorosa. Entonces él me dice, hagamos algo, videollamada, una fotito y es cierto que yo siempre me amparo en no mira si tu teléfono te lo secuestran, entonces mis fotos y no sé qué, el noticiero, qué me van a decir... Cuido mucho mi imagen”.
Siguiendo con el desarrollo de los hechos y la posterior reacción mediática, la China concluyó detallando la distorsión que sufrió la infidencia de su pareja: “Entonces él cuenta "finalmente mi señora me mandó una foto en culo y no saben lo que me pasó, me quedé sin datos, me quedé sin señal y allá salía 500 euros, cuenta él pagar internet donde estaba y los pagué, terminé pagando el culo más caro de mi vida". Por todos lados dándonos que el tipo que era misógino, acosador, por hablar del culo de la señora”. De esta manera, la comunicadora dejó al descubierto las impensadas lecturas que se generan cuando una vivencia reservada toma estado público.
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