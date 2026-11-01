La China Ansa confesó cómo vivió las repercusiones por la anécdota de tener "el cu... más caro del mundo"

La China Ansa reveló hasta dónde llega para proteger su intimidad y cuidar su imagen



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Para ejemplificar la sobreexposición a la que se siente sometida, la periodista recordó un episodio reciente que involucró a su esposo y a un relato sobre la intimidad de su relación: “Me pasó este último año dos veces, mi marido contó una anécdota en una entrevista de fútbol donde contó una anécdota muy nuestra. Nosotros éramos novios, él tuvo que viajar a España para jugar al fútbol, siendo novios, viviendo juntos él cuenta esto de que se fue de viaje y estando allá... es verdad, soy muy pudorosa. Entonces él me dice, hagamos algo, videollamada, una fotito y es cierto que yo siempre me amparo en no mira si tu teléfono te lo secuestran, entonces mis fotos y no sé qué, el noticiero, qué me van a decir... Cuido mucho mi imagen”.