Fitness para adultos mayores: los ejercicios ideales para no tener que ir al gimnasio
Estas tareas diarias tienen un impacto positivo en el cuerpo, fortaleciendo músculos y mejorando la estabilidad. Descubrí los mejores ejercicios acá.
Si bien realizar ejercicios es una práctica saludable a cualquier edad, después de los 65 años tiene un impacto más que positivo en el cuerpo. Actividades sencillas y de baja intensidad, como caminar, estirarse o subir escaleras, ayudan a mantener la movilidad, fortalecer los músculos y mejorar el equilibrio.
Distintos especialistas en envejecimiento coinciden en que lo importante no es la intensidad, sino la constancia y la variedad. Alternar actividades que eleven el pulso, fortalezcan los músculos y mejoren la estabilidad ayuda preservar la energía, prevenir caídas y sostener una buena calidad de vida a largo plazo.
Tareas domésticas que funcionan como ejercicio
Muchas tareas diarias del hogar pueden considerarse ejercicio aeróbico moderado si se realizan de forma constante y con algo de esfuerzo:
- Rastrillar hojas mantiene los brazos en movimiento y requiere desplazarse constantemente.
- Cortar el césped demanda coordinación, fuerza y resistencia física.
- Trapear o pasar la aspiradora activa músculos grandes y aumenta el ritmo cardíaco.
- Bailar combina diversión, coordinación y actividad cardiovascular.
- Subir escaleras fortalece piernas y mejora la respiración.
Beneficios comprobados para la salud
Realizar estas actividades de manera habitual ayuda a mejorar la resistencia del cuerpo y fortalece el corazón al mantenerlo activo de forma controlada. Además, mantenerse en movimiento también reduce la posibilidad de sufrir enfermedades crónicas.
Según el National Institute on Aging (NIA), un instituto de Estados Unidos dedicado a la investigación sobre el envejecimiento y la salud de las personas mayores, estar activo disminuye el riesgo de diabetes y ciertos tipos de cáncer, además de apoyar el bienestar general.
Recomendaciones para una rutina segura
Se recomienda hacer al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, priorizando la regularidad sobre la intensidad. Antes de cualquier ejercicio, se aconseja calentar músculos y articulaciones, reduciendo el riesgo de lesiones o problemas físicos.
