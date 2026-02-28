Fitness saludable: el ejercicio que previene la "joroba de oficina"
El sedentarismo y mala postura durante el uso de dispositivos son los desencadenantes de este problemas. Descubrí cómo combatirlo acá.
La falta de ejercicio, el sedentarismo y las malas posturas durante largas horas de trabajo frente a la computadora o el teléfono son los principales responsables de problemas en la espalda. Estar sentado encorvado, con los hombros hacia adelante y el cuello inclinado, provoca tensión muscular, rigidez y fatiga, afectando la alineación de la columna.
Con el tiempo, estos hábitos pueden derivar en la llamada “joroba de oficina”, una curvatura anormal de la parte superior de la espalda que cambia la postura y genera dolor constante. Para prevenirla o mejorarla, es clave mantener la espalda recta, alinear orejas, hombros y caderas, ajustar la altura del monitor y usar silla con soporte lumbar.
Los ejercicios clave para evitar la "joroba de oficina"
Para mejorar la movilidad de la espalda se pueden hacer giros sentados, extendiendo los brazos a la altura de los hombros y girando el tronco de un lado a otro, asegurándose de mover el torso y no solo los brazos.
La respiración profunda, dejando que el abdomen se expanda al inhalar, ayuda a crear espacio entre las vértebras y evita tensión en cuello y hombros.
Quienes sienten molestias lumbares pueden colgarse de una barra para estirar y descomprimir la parte baja de la espalda, aliviando presión sobre los nervios y reduciendo el dolor. De esta manera, cuidar la postura y dedicar unos minutos a estiramientos diarios puede prevenir la joroba de oficina y aliviar dolores lumbares.
Incorporar giros sentados, respiración profunda y ejercicios de descompresión lumbar fortalece la columna, reduce tensiones y mejora la movilidad, convirtiéndose en un hábito esencial para la salud postural de las personas que pasan largas horas detrás de las pantallas.
