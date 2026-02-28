Fitness saludable: el ejercicio que previene la "joroba de oficina"

La falta de ejercicio, el sedentarismo y las malas posturas durante largas horas de trabajo frente a la computadora o el teléfono son los principales responsables de problemas en la espalda. Estar sentado encorvado, con los hombros hacia adelante y el cuello inclinado, provoca tensión muscular, rigidez y fatiga, afectando la alineación de la columna.