La China Suárez dará una entrevista en Luzu TV tras ser rechazada por Olga: ¿Wanda Nara tuvo algo que ver?

La China Suárez regresó a la Argentina para una intensa agenda de promoción de su nueva serie, "Hija del Fuego", y su paso por los medios ya genera revuelo. Aunque la actriz planeaba presentarse en el canal de streaming Olga, la propuesta fue finalmente descartada y su aparición quedó confirmada en Luzu TV, donde brindará una entrevista exclusiva en Antes Que Nadie este 12 de noviembre entre las 8 y las 10 de la mañana.