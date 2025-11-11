La China Suárez dará una entrevista en Luzu TV tras ser rechazada por Olga: ¿Wanda Nara tuvo algo que ver?
La actriz, que volvió para promocionar su nueva serie, fue ofrecida a Olga pero el canal no aceptó entrevistarla. La nota exclusiva será con Antes Que Nadie.
La China Suárez regresó a la Argentina para una intensa agenda de promoción de su nueva serie, "Hija del Fuego", y su paso por los medios ya genera revuelo. Aunque la actriz planeaba presentarse en el canal de streaming Olga, la propuesta fue finalmente descartada y su aparición quedó confirmada en Luzu TV, donde brindará una entrevista exclusiva en Antes Que Nadie este 12 de noviembre entre las 8 y las 10 de la mañana.
La información fue revelada por Laura Ubfal en su cuenta de X, donde detalló que desde Disney habían ofrecido a Suárez para hacer notas en la semana de lanzamiento de la serie. Sin embargo, según la periodista, en Olga “no hubo aceptación en apoyo a Wanda Nara”, quien ya visitó distintos programas de ese canal en varias oportunidades.
Además, trascendió que la actriz también había mostrado interés en participar del ciclo Tapados de Laburo, conducido por Paula Chaves, aunque esa posibilidad tampoco prosperó. Lejos de mantenerse en silencio como en otras ocasiones, la ex Casi Ángeles decidió abrir el juego mediático y volver a hablar frente a cámaras.
Será una nota con fuerte expectativa, ya que la última vez que dio una entrevista fue hace cinco meses con el periodista Gustavo Méndez, dejando varios títulos que generaron repercusión. Desde Antes Que Nadie, Diego Leuco fue el encargado de confirmar la noticia al aire: “Todo el país la quiere entrevistar y, por alguna extraña razón, nos tocó a nosotros. Todo el país quiere saber qué dice, qué piensa, qué tiene para contar”, anunció.
El encuentro promete ser uno de los momentos más comentados de la semana: Suárez se prepara para hablar “de todo”, incluyendo su vida en Turquía junto a sus hijos, sus próximos proyectos y, probablemente, el tema que siempre la persigue -el escándalo con Wanda Nara-. En medio de rumores, distancias y reconciliaciones mediáticas, la actriz vuelve a ocupar el centro de la escena, esta vez frente a un micrófono que promete no dejar tema sin tocar.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario