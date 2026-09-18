Moria Casán defendió a la China Suárez tras las críticas por sus fotos en bikini: "¿Qué tiene que ver?"

Moria Casán bancó a la China Suárez tras las críticas

En ese sentido, Moria cuestionó especialmente que la conversación se hubiera desviado hacia cuestiones como la cintura o la celulitis de la actriz. “¿Dónde se ve cuadrada esta chica?”, preguntó, antes de apuntar directamente contra quienes habían reparado en supuestos defectos de su cuerpo.

“¿Qué tiene que ver la celulitis, la cintura?”, agregó la conductora, dejando en claro que, para ella, ese tipo de observaciones no deberían ser el centro de una publicación de una mujer disfrutando de un momento personal. Pero Moria no se quedó únicamente con la defensa de la China Suárez y también aprovechó la situación para lanzar una crítica general contra quienes utilizan las redes sociales para opinar sobre el cuerpo de otras personas.

“¡Los kilómetros de celulitis! Los monstruos. Dios mío, la monstruosidad de los seres humanos”, expresó la actriz y conductora, con una de sus habituales intervenciones cargadas de ironía.

De esta manera, Moria se sumó a la polémica que se generó alrededor de las fotos de la China y cuestionó que una publicación aparentemente cotidiana terminara convirtiéndose en una oportunidad para que desconocidos analizaran y juzgaran su cuerpo.

La China, por su parte, volvió a dejar en claro que no piensa esconderse ni modificar la manera en la que se muestra en redes sociales por los comentarios ajenos. Y esta vez encontró en Moria a una inesperada defensora, que no dudó en salir al cruce de los cuestionamientos.