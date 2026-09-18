Moria Casán defendió a la China Suárez tras las críticas por sus fotos en bikini: "¿Qué tiene que ver?"
La actriz recibió cuestionamientos en redes sociales después de compartir imágenes en bikini y respondió a quienes opinaron sobre su cuerpo.
La China Suárez volvió a quedar en el centro de la escena por una publicación en sus redes sociales. La actriz compartió una serie de fotos en bikini mientras disfrutaba de un momento de descanso y, como suele suceder con cada uno de sus posteos, rápidamente aparecieron comentarios de usuarios que pusieron el foco en su aspecto físico.
Lejos de dejar pasar las críticas, la China respondió a algunos de los cuestionamientos y dejó en claro que no estaba dispuesta a aceptar que otros opinaran sobre su cuerpo. “No tendré cintura, pero estoy buenísima”, expresó la actriz en medio de la polémica que se generó alrededor de las imágenes.
La situación llegó hasta el programa de Moria Casán, quien decidió referirse al tema y cuestionar a quienes habían elegido atacar a la China por su apariencia. La conductora puso el foco en la libertad de la actriz para disfrutar de un momento cotidiano junto a su hija sin tener que someterse a la mirada ajena.
“25 años trabajando, ¿no merece tomar sol con su hija a las cinco de la tarde?”, planteó Moria, en referencia a la trayectoria de la China y a las críticas que recibió por las imágenes que publicó.
La One también destacó las características físicas de la actriz y se mostró sorprendida por algunos de los comentarios que circularon en redes. “Ella sabe que su cara es su marca registrada. La ves y te cachetea con la genética”, lanzó, fiel a su estilo.
Moria Casán bancó a la China Suárez tras las críticas
En ese sentido, Moria cuestionó especialmente que la conversación se hubiera desviado hacia cuestiones como la cintura o la celulitis de la actriz. “¿Dónde se ve cuadrada esta chica?”, preguntó, antes de apuntar directamente contra quienes habían reparado en supuestos defectos de su cuerpo.
“¿Qué tiene que ver la celulitis, la cintura?”, agregó la conductora, dejando en claro que, para ella, ese tipo de observaciones no deberían ser el centro de una publicación de una mujer disfrutando de un momento personal. Pero Moria no se quedó únicamente con la defensa de la China Suárez y también aprovechó la situación para lanzar una crítica general contra quienes utilizan las redes sociales para opinar sobre el cuerpo de otras personas.
“¡Los kilómetros de celulitis! Los monstruos. Dios mío, la monstruosidad de los seres humanos”, expresó la actriz y conductora, con una de sus habituales intervenciones cargadas de ironía.
De esta manera, Moria se sumó a la polémica que se generó alrededor de las fotos de la China y cuestionó que una publicación aparentemente cotidiana terminara convirtiéndose en una oportunidad para que desconocidos analizaran y juzgaran su cuerpo.
La China, por su parte, volvió a dejar en claro que no piensa esconderse ni modificar la manera en la que se muestra en redes sociales por los comentarios ajenos. Y esta vez encontró en Moria a una inesperada defensora, que no dudó en salir al cruce de los cuestionamientos.
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