La China Suárez mostró el nuevo look de Rufina Cabré y sorprendió con el resultado
La adolescente eligió mantener el largo y apostar por una iluminación sutil que resaltó su cabello castaño.
En medio de las versiones sobre un posible regreso a Turquía, la China Suárez encontró un momento para disfrutar junto a su hija mayor, Rufina Cabré, fruto de su relación con Nicolás Cabré. Ambas visitaron una de sus peluquerías de confianza y aprovecharon la ocasión para realizarse algunos retoques en el cabello.
La actriz compartió parte de la jornada a través de sus historias de Instagram y mostró el resultado de los cambios. Si bien ninguna de las dos apostó por una transformación extrema, los nuevos estilos les dieron una apariencia renovada, luminosa y natural.
El nuevo look de Rufina Cabré
En una de las imágenes publicadas por la China, Rufina aparece de espaldas junto a su mamá y deja ver su nueva melena. La adolescente conservó el largo de su cabello castaño, pero incorporó distintos tonos más claros que se integran progresivamente hacia las puntas.
La técnica elegida aporta profundidad, movimiento y luminosidad sin generar un contraste marcado. El resultado recuerda a dos de las tendencias de coloración más utilizadas: las babylights y el balayage.
Las babylights consisten en mechas muy finas que buscan recrear el efecto natural que produce el sol sobre el cabello. El balayage, en cambio, propone una transición gradual entre distintas tonalidades, con mayor iluminación en los largos y las puntas.
La combinación de ambos recursos puede dar como resultado el denominado babybalayage, una técnica que apunta a una terminación sutil y natural. En el caso de Rufina, los tonos claros aparecen de manera progresiva sobre la base castaña y generan un efecto iluminado.
Además, las ondas suaves y el brillo de su pelo permiten distinguir las diferentes tonalidades y potencian el resultado final. De esta manera, la hija de la China Suárez renovó su imagen sin perder su estilo natural.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario