La China Suárez mostró el nuevo look de Rufina Cabré y sorprendió con el resultado

La combinación de ambos recursos puede dar como resultado el denominado babybalayage, una técnica que apunta a una terminación sutil y natural. En el caso de Rufina, los tonos claros aparecen de manera progresiva sobre la base castaña y generan un efecto iluminado.

Además, las ondas suaves y el brillo de su pelo permiten distinguir las diferentes tonalidades y potencian el resultado final. De esta manera, la hija de la China Suárez renovó su imagen sin perder su estilo natural.