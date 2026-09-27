El detalle oculto de la infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez que involucró a Wanda Nara
El recuerdo del futbolista sobre aquella noche reavivó la historia y volvió a tomar relevancia una comunicación que recibió la empresaria días después.
Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena después de compartir una publicación en sus redes sociales en la que recordó una fecha clave de su historia con la China Suárez. El posteo llamó especialmente la atención de Juariu, quien utilizó distintas publicaciones de aquel momento para reconstruir la cronología del episodio que marcó su relación con Wanda Nara.
“El tiempo pasa, pero aquella noche sigue intacta en mi memoria. Sin saberlo, el destino estaba escribiendo nuestra historia. 26.09.21”, escribió Icardi junto a la publicación. La fecha no pasó inadvertida para Vicky Braier, conocida como Juariu, quien reposteó el mensaje y sumó una particular reflexión: “Y ya sabemos el cuento”. De esta manera, la influencer vinculó el recuerdo del futbolista con el relato que él sostiene actualmente en el marco de su disputa judicial con Wanda en Italia.
El detalle oculto de la infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez que involucró a Wanda Nara
Las publicaciones de Wanda que Juariu relacionó con aquella fecha
A partir de allí, Juariu comenzó a repasar publicaciones realizadas por Wanda Nara durante esos días de septiembre y octubre de 2021. Entre ellas, mostró una story fechada el 25 de septiembre, apenas un día antes de la fecha mencionada por Icardi, en la que la mediática aparecía junto a su hermana Zaira a punto de viajar en un jet privado rumbo a Milán.
“Un día antes Wanda se estaba yendo de viaje a Milán con Zaira”, señaló la influencer mientras mostraba aquella publicación. Según el relato que Wanda hizo en distintas oportunidades, durante su ausencia Icardi habría tenido un encuentro con la China Suárez en París. Posteriormente, siempre de acuerdo con la versión de la mediática, el futbolista le habría asegurado que no había ocurrido nada y le habría dado una particular explicación sobre la actriz.
Juariu también recuperó otra publicación de Wanda, esta vez fechada el 1° de octubre de 2021, ubicada en La Cigale. La influencer conectó ese momento con otro episodio que posteriormente cobró relevancia dentro de la historia. “Y unos días después es cuando vaa ver a Camilo y es donde aparece por teléfono La China”, recordó Vicky Braier.
“Esto es historia argentina”, agregó la influencer antes de continuar con su reconstrucción y recuperar declaraciones que Wanda había realizado públicamente sobre aquel período.
El llamado de la China que Wanda contó en televisión
Entre las imágenes que Juariu volvió a poner en circulación apareció una entrevista que Wanda Nara le había dado a Susana Giménez en 2022. En aquella conversación, la empresaria relató un episodio que había ocurrido después del supuesto encuentro entre Icardi y la China Suárez.
“A los cinco días de ese supuesto encuentro que me cuenta, yo ahí rebobino y me acuerdo de que ella en un recital me había llamado”, relató Wanda durante aquella entrevista.
La mediática explicó entonces cómo había sido aquella comunicación y recordó que la actriz había intentado hablar directamente con ella. “No sé si me había siquiera llamado a mí. Había otra persona y le dijo ‘pasame con Wanda’ y yo estaba así con mis dos hijas acá sentadas a upa. Y eso se lo pregunté porque yo levanté el teléfono y dije ‘habías estado hace cinco días habías estado acá’ y pidió hablar conmigo”, completó.
De esta manera, Juariu volvió a unir publicaciones, declaraciones y fechas que rodearon al escándalo que protagonizaron Icardi, Wanda y la China Suárez. Todo ocurrió después de que el futbolista hiciera referencia explícita al 26 de septiembre de 2021, una fecha que volvió a instalar en el presente uno de los episodios más recordados del denominado “Wandagate”.
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