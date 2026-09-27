El detalle oculto de la infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez que involucró a Wanda Nara

“Esto es historia argentina”, agregó la influencer antes de continuar con su reconstrucción y recuperar declaraciones que Wanda había realizado públicamente sobre aquel período.

El llamado de la China que Wanda contó en televisión

Entre las imágenes que Juariu volvió a poner en circulación apareció una entrevista que Wanda Nara le había dado a Susana Giménez en 2022. En aquella conversación, la empresaria relató un episodio que había ocurrido después del supuesto encuentro entre Icardi y la China Suárez.

“A los cinco días de ese supuesto encuentro que me cuenta, yo ahí rebobino y me acuerdo de que ella en un recital me había llamado”, relató Wanda durante aquella entrevista.

La mediática explicó entonces cómo había sido aquella comunicación y recordó que la actriz había intentado hablar directamente con ella. “No sé si me había siquiera llamado a mí. Había otra persona y le dijo ‘pasame con Wanda’ y yo estaba así con mis dos hijas acá sentadas a upa. Y eso se lo pregunté porque yo levanté el teléfono y dije ‘habías estado hace cinco días habías estado acá’ y pidió hablar conmigo”, completó.

De esta manera, Juariu volvió a unir publicaciones, declaraciones y fechas que rodearon al escándalo que protagonizaron Icardi, Wanda y la China Suárez. Todo ocurrió después de que el futbolista hiciera referencia explícita al 26 de septiembre de 2021, una fecha que volvió a instalar en el presente uno de los episodios más recordados del denominado “Wandagate”.