La China Suárez rompió el silencio tras la polémica con Nicolás Occhiato: qué pasó con la entrevista

Sin embargo, la protagonista de Hija del Fuego: La venganza de la bastarda decidió ponerle fin a las versiones con un descargo contundente. “Lo más genial de todo es que yo no me enteré de ninguna exigencia, no las puse yo”, escribió en X. Luego agregó: “Ellos querían que fuera a Nadie dice nada, y yo les dije que prefería ir con Diego Leuco porque ya me había entrevistado antes y la había pasado muy bien”.