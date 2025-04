La China Suárez suspendió un viaje a Israel por amenazas

Más tarde, fue la propia Kiren quien se explayó sobre lo sucedido. Desde su cuenta de Instagram, y hablando directamente a cámara, la cantante brindó su versión de los hechos. “Hola amigos, estoy recibiendo muchos mensajes en los últimos minutos. Pensé en encender la cámara, explicarlo todo y aclarar la situación”, dijo Noa, quien actualmente se encuentra en Argentina filmando una serie junto a Agustín Bernasconi.

Según relató, Suárez decidió no viajar debido a intimidaciones que recibió tras anunciar su presencia en el evento: “Eugenia habló conmigo ayer y me contó que, a raíz de su participación en mi show, en nuestro video, está recibiendo amenazas contra su vida, contra la vida de sus hijos y muchas contra su pareja“, contó Kiren. Además, el contenido promocional que habían subido juntas fue eliminado del perfil de la actriz, sugiriendo que los mensajes intimidantes se dieron allí.

La cantante también dejó entrever una posible relación entre las amenazas y el entorno de Icardi: “Para quienes no lo saben, su pareja es futbolista y vive en Turquía. Así que se trata de amenazas realmente muy, muy aterradoras, y ella está muy asustada. Me dio muchísima pena, porque tenía muchas ganas de que viniera, trabajé mucho para lograrlo, y sé cuánto ustedes estaban esperando“, señaló.

A nivel personal, Noa expresó su tristeza por la situación: “Me lo tomé muy a pecho, pero sinceramente no estoy enojada, porque en cierto modo puedo entenderla. Y lamentablemente, en este último año y medio, estas cosas también han pasado, cosas más políticas, y eso me entristece y me decepciona. Pero no me voy a rendir, sigo trabajando duro para que el espectáculo sea lo más perfecto posible”.

Cerró su descargo con una historia de fondo negro y texto blanco, escrita en español: “La verdad es, que hoy en día no es fácil ser israelí, y yo quería que la música nos una y me da lástima que cedió a las amenazas. Pero igual, sigo teniendo amor y respeto para Eugenia”.

amenazas china suarez