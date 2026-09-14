El insólito error de la China Suárez que quedó expuesto en redes sociales
La actriz compartió una imagen de su día a día y un detalle en la descripción terminó generando una divertida corrección.
La China Suárez volvió a convertirse en noticia en las redes sociales, aunque esta vez no fue por una producción, un viaje o alguna cuestión vinculada a su vida personal. La actriz compartió una escena cotidiana que rápidamente terminó teniendo un inesperado giro.
Todo comenzó cuando publicó una historia de Instagram en la que se mostró junto a una enorme jarra de limonada casera. Junto a la imagen, escribió una breve descripción en inglés que, poco después, decidió modificar.
En la primera publicación, la China definió su preparación como “Limonada handmade ”. Si bien la frase podía entenderse, el término utilizado no era el más adecuado para referirse a una comida o bebida preparada en casa.
La corrección que hizo la China Suárez
En inglés, “handmade” suele utilizarse para describir objetos o productos realizados artesanalmente, mientras que para hablar de una preparación hecha en casa la expresión habitual es “homemade”.
La actriz aparentemente advirtió rápidamente el error y, lejos de dejarlo pasar, decidió corregirlo en una nueva historia de Instagram. Esta vez, enfocó directamente la jarra y agregó una aclaración en letras grandes.
“HOMEMADEEEEEE”, escribió la China, acompañando la palabra con un asterisco que funcionó como una evidente corrección de su publicación anterior.
Lo llamativo fue que la actriz no eliminó la primera historia ni intentó ocultar el fallido. Por el contrario, dejó ambas publicaciones y convirtió el pequeño error en una situación divertida para quienes siguen sus contenidos.
Así, lo que comenzó como una simple historia cotidiana terminó convirtiéndose en una anécdota divertida que la actriz decidió compartir con naturalidad. La corrección, lejos de pasar inadvertida, sumó un toque de humor a la publicación y dejó en claro que la China prefirió reírse de su propio error antes que esconderlo.
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