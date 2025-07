La confesión de Dalila sobre El Polaco: le fue infiel a su marido con él

Dalila prosiguió con su relato con una franqueza impactante. "Ahí salimos abrazados en algunas fotos. Todavía no consumamos el acto. Y ya que está, voy a ser muy honesta, porque si fui honesta con mi pareja... él me llama para su cumpleaños, me invita, yo voy, estuve en el camarín. Y en algún momento me pidió que cantara, le dedicara una canción, le canté y sí, terminamos a los besos", confesó la cantante, revelando el beso que, hasta ahora, era un secreto.

Esta escena, narrada sin eufemismos, comenzó como una anécdota y se convirtió en el detonante de una noticia que lleva semanas ocupando los portales: El Polaco, ícono popular y protagonista incansable de romances mediáticos, puso punto final a su historia con Barby Silenzi. La bailarina, con quien compartió una relación desde 2016, marcada por idas y vueltas, silencios y un cansancio que finalmente minó la esperanza, se separa definitivamente del músico.

Dalila recordó con precisión el encuentro en Rosario, enfatizando que no fue una casualidad; ambos sabían dónde sus caminos se cruzarían. Describió cómo El Polaco no dudó en buscarla y aparecer fugazmente solo para verla. Aunque las fotos solo mostraron un abrazo, la cantante quiso ir más lejos en su confesión. "Todavía no consumamos el acto —aclaró, abriendo el juego de la verdad—. Y ya que está, voy a ser muy honesta, porque si fui honesta con mi pareja...".

dalila polaco

Con detalle quirúrgico, Dalila no omitió ningún paso. Afirmó que él la invitaba a eventos personales, como su cumpleaños, y que ella asistía. "Él me llama para su cumpleaños, me invita, yo voy, estuve en el camarín. Y en algún momento me pidió que cantara, le dedicara una canción, le canté y sí, terminamos a los besos. Me dijo que se iba a vivir a Rosario", contó entre risas.

La cantante admitió que el alcohol y el contexto influyeron, y que la tentación apareció en ese instante donde lo prohibido parece disolverse, aunque sea temporalmente. "Y yo sabía que cuando llegue a casa me iban a decir que teníamos que hablar. Y sí, hablé, le dije la verdad a mi marido, fui muy sincera, le dije que estaba en falta y que la decisión era suya", expresó sobre cómo afrontó la situación con su pareja.

A continuación, la intérprete deslizó un reproche hacia El Polaco: "Porque él se hizo el bol... y dijo que no, que me quiere, somos muy amigos, jamás pasó nada... dale, ¿no tenés huevos para decirle a tu mujer, mujer que ya no es tuya? Y sí, yo tuve ovarios para decirle a mi pareja que me mandé una cagada. Es más, me dijo que después me llamaba, porque justo estaba trasladando los muebles de los chicos", destacó sobre las palabras evasivas del cantante.

Así, las últimas horas se llenaron de frases que rebotaron de pantalla en pantalla: "Tomás un par de tragos, estás con tus amigos y te puede pasar", resumió Dalila, mientras en el aire flotaba la sensación de que algunas verdades, si no se cuentan, terminan por consumir a quien las guarda.

La confesión de Dalila encendió la mecha de los rumores y las especulaciones. Sin embargo, el origen del problema entre El Polaco y Barby Silenzi nunca estuvo atado únicamente a un tercero. La ruptura, que el propio cantante oficializó a principios de junio, se gestó lentamente, alimentada por el desgaste de la relación y la distancia. A pesar de ser padres de una hija de cinco años, la pareja había decidido tomar caminos separados después de una serie de crisis, reconciliaciones a medias y la certeza de haberlo intentado demasiadas veces sin éxito.

El intérprete, cuyo historial afectivo ya incluía cuatro separaciones sentimentales —con Karina La Princesita, Silvina Luna y Valeria Aquino antes de Barby Silenzi— sumó una ruptura más a su biografía sentimental. Se rumorea que en esta ocasión los problemas se agravaron cuando el músico emprendió una gira en solitario, una ausencia prolongada que, según personas cercanas, amplió una grieta que resultó insalvable.

Consultado con insistencia por los rumores sobre el final de su vínculo, El Polaco buscó zanjar el tema públicamente: “Sí, estamos separados. Estamos separados. Me parece que es definitivo”, sentenció, dando por concluido un capítulo más de su turbulenta vida amorosa.

Así, entre cánticos dedicados, fotos en camarines y palabras cruzadas en entrevistas, la historia de El Polaco, Barby Silenzi y Dalila se disuelve en la eterna coreografía de la cumbia romántica: con besos que no se esconden, verdades a medias y valientes que, esta vez, decidieron contarlo todo.