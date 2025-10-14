Julieta Poggio reveló cuál es su nuevo emprendimiento y sorprendió a todos: "Me encanta invertir"

Según lo revelado, por una historia simple de 24 horas, la joven mediática solicita 1.000 dólares, mientras que si se trata de un combo de dos historias, ofrece un descuento y la tarifa asciende a 1.800 dólares. Esta modalidad permite a las marcas negociar y obtener un paquete más atractivo para su estrategia de marketing digital.

Si la propuesta implica la realización de un reel, que es un video con mayor visibilidad y que queda fijo en el perfil, la cifra aumenta notablemente, alcanzando los 3.500 dólares por publicación, reflejando el valor agregado de este tipo de contenido más duradero y con mayor alcance.

julieta poggio

Las publicidades por Instagram, las más elegidas por las marcas

La estrategia de Poggio se alinea con la que manejan otras ex participantes de Gran Hermano. Por ejemplo, Denise González cobra alrededor de 3.000 dólares por un reel, mostrando que la valorización de los contenidos digitales está muy ligada al número de seguidores y al impacto que cada publicación genera. Además, los montos pueden variar si se agregan elementos extra, como música o menciones adicionales, y todas las operaciones se realizan de manera formal, con facturación incluida.

Para ponerlo en perspectiva con otras figuras del espectáculo, se mencionó que Pampita cobraría 3.000 dólares por una sola historia, cifra que casi triplica la de Juli Poggio, demostrando que el valor de cada publicación depende del alcance y la influencia que cada figura ejerce sobre su audiencia.

Con estas tarifas, Poggio se consolida como una de las influencers más cotizadas del país, y su estrategia de ofrecer descuentos por combos y de diversificar entre historias y reels la posiciona como un referente dentro del mercado de las redes sociales. Su actividad refleja cómo el ecosistema digital se ha convertido en un espacio profesional donde la notoriedad y el engagement determinan la rentabilidad de cada publicación.