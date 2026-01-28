La Tora Villar habló de su pasado romance con Maxi Kilates y le hizo una recomendación a Evangelina Anderson: qué dijo

El rumor sobre el romance entre Maximiliano y Evangelina se había instalado semanas atrás en LAM (América TV), cuando Carolina Molinari reveló un llamativo episodio: “El sábado pasado la vieron que fue de incógnito a ver a un cantante a un festival, invitada por él. Ella estaba atrás del escenario con una gorrita, muy escondida”, contó la panelista.

Según detallaron en el programa, el hombre en cuestión sería conocido como Maxi Kilates, y ese encuentro habría despertado las primeras sospechas de un nuevo vínculo sentimental, apenas semanas después de la separación de Evangelina con Ian Lucas.

El nombre del cantante no pasó inadvertido y rápidamente surgieron advertencias desde el entorno de La Tora. Marisa Brel fue contundente:“Le hizo de todo, todo lo que está mal”. A su vez, Pepe Ochoa amplió: “Ella se separó de él porque él le metió los cuernos con cuanta mujer pudo y, además, había situaciones donde él le gritaba mucho. Ella lloró mucho durante el último tiempo de la relación”.

Las declaraciones más duras llegaron de parte de Juli Argenta, quien no se guardó nada: “Es un impresentable, es un tóxico, rozando lo psicópata. Tuvo tres relaciones con tres hijos y se portó muy desprolijo con las madres”.

Por ahora, Evangelina Anderson no confirmó ni desmintió los rumores, pero el nombre de Maximiliano Appap ya desató una fuerte repercusión mediática y reavivó viejos fantasmas del pasado de La Tora.