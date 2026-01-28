La Tora Villar habló de su pasado romance con Maxi Kilates y le hizo una recomendación a Evangelina Anderson: qué dijo
La ex Gran Hermano habló sin filtros sobre los rumores que vinculan a su expareja con Evangelina Anderson y dejó frases que no pasaron desapercibidas.
Lucila “La Tora” Villar rompió el silencio, este martes, en SQP (América TV) sobre los fuertes rumores que vinculan a su expareja, Maximiliano Appap, cantante de la banda 18 Kilates, con Evangelina Anderson. Lejos de esquivar el tema, la exGran Hermano fue tajante con sus respuestas y dejó varias frases que encendieron la polémica.
“No tengo nada para opinar; no me la he cruzado en los pasillos del canal”, aseguró La Tora. En la misma línea, cuando le preguntaron si le daría algún consejo a Evangelina desde su experiencia personal con Maximiliano, respondió sin vueltas: “No tengo nada para decir, ni bueno, ni malo, son dos bombones”.Sin embargo, el tono cambió cuando habló puntualmente de su ex: “De él no tengo nada bueno para decir; lo malo a terapia; cada uno vive la experiencia completa como puede”, lanzó, dejando entrever que la relación no terminó en los mejores términos.
Al regresar de la nota, en el piso del programa, la conductora Sabrina Rojas interpretó el mensaje de La Tora y fue clara: “Sí dejó en claro que no lo recomienda”.
A esa lectura se sumó Majo Martino, quien aportó información desde el entorno de la exparticipante: “Me contaron cada cosa de él; ella (La Tora) no la pasó bien, su experiencia no fue buena”, aseguró.
El rumor sobre el romance entre Maximiliano y Evangelina se había instalado semanas atrás en LAM (América TV), cuando Carolina Molinari reveló un llamativo episodio: “El sábado pasado la vieron que fue de incógnito a ver a un cantante a un festival, invitada por él. Ella estaba atrás del escenario con una gorrita, muy escondida”, contó la panelista.
Según detallaron en el programa, el hombre en cuestión sería conocido como Maxi Kilates, y ese encuentro habría despertado las primeras sospechas de un nuevo vínculo sentimental, apenas semanas después de la separación de Evangelina con Ian Lucas.
El nombre del cantante no pasó inadvertido y rápidamente surgieron advertencias desde el entorno de La Tora. Marisa Brel fue contundente:“Le hizo de todo, todo lo que está mal”. A su vez, Pepe Ochoa amplió: “Ella se separó de él porque él le metió los cuernos con cuanta mujer pudo y, además, había situaciones donde él le gritaba mucho. Ella lloró mucho durante el último tiempo de la relación”.
Las declaraciones más duras llegaron de parte de Juli Argenta, quien no se guardó nada: “Es un impresentable, es un tóxico, rozando lo psicópata. Tuvo tres relaciones con tres hijos y se portó muy desprolijo con las madres”.
Por ahora, Evangelina Anderson no confirmó ni desmintió los rumores, pero el nombre de Maximiliano Appap ya desató una fuerte repercusión mediática y reavivó viejos fantasmas del pasado de La Tora.
