El gesto en redes que reavivó la polémica entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis

El mensaje continuaba con frases aún más sensibles: “Nadie ve las noches sin dormir. Nadie ve cómo estiro el dinero. Nadie ve cómo abrazo a mi hijo cuando pregunta por su papá. Ellos solo escuchan su versión, la del pobrecito, la del hombre que hace lo que puede. Y yo quedo como la mala, cuando en realidad soy la que se quedó cargando con todo”. Y cerraba con una reflexión final: “Duele que te pinten como la mala, cuando solo estás tratando de sobrevivir. De criar desde el amor, después de haber sido rota por alguien que hoy se lava las manos. Si tú también estás sanando mientras crías, quiero que sepas algo: no estás loca, estás cansada y herida”.

image

Aunque Anderson no mencionó directamente a Demichelis, la viralización del contenido y el contexto personal hicieron que muchos lo interpretaran como una clara indirecta. En medio de rumores, exposiciones mediáticas y un proceso personal complejo, la modelo parece haber decidido expresarse, dejando en claro que su historia familiar todavía atraviesa un momento sensible.