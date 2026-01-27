El gesto en redes que reavivó la polémica entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis
A más de un año de la separación, la modelo dejó atrás el silencio y un video que compartió fue interpretado como una fuerte indirecta hacia su expareja.
Evangelina Anderson volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de una publicación en redes sociales que no pasó desapercibida y que rápidamente fue leída como un mensaje directo -aunque sin nombres propios- hacia Martín Demichelis, su expareja y padre de sus tres hijos. La modelo y actual participante de MasterChef Celebrity compartió un video con un audio cargado de reclamos y dolor, que generó debate y reavivó una historia personal que parecía haber quedado en silencio.
La relación entre Anderson y Demichelis llegó a su fin en diciembre de 2024, luego de 18 años juntos y una familia consolidada. En aquel momento, la ruptura sorprendió tanto por la duración del vínculo como por la falta de explicaciones públicas. Poco después, Yanina Latorre reveló que “habría sido por una infidelidad”, y detalló: “A ella le llegó un mensaje diciendo que él estaba saliendo o había salido con una azafata de una aerolínea. Le llegó el mensaje y él se lo confesó”.
Sin embargo, meses más tarde, la propia Evangelina salió a desmentir esa versión. A mediados de 2025, la modelo rompió el silencio y aseguró que “no hubo terceros en discordia” y que no iba a profundizar en los motivos de la separación “por respeto a su familia y a sus hijos”. Desde entonces, eligió mantener un perfil bajo en relación a su vida privada.
Hasta ahora. En las últimas horas, desde LAM mostraron que Anderson había dado “like” a una publicación que incluía un mensaje que resonó fuerte en redes sociales y despertó todo tipo de interpretaciones. El texto decía: “A veces no eres la ‘mamá loca’. Eres la mujer cansada de cargar sola. La que pide lo justo y recibe etiquetas. La que cría, sostiene y ama… mientras otros solo cuentan su versión”.
Pero lo más contundente llegó con el audio que acompañaba el video, donde una mujer afirmaba: “Soy la ex de un papá ausente, irresponsable y mentiroso. Pero para su familia, sus amigos y su nueva novia, yo soy la mamá soltera loca. Soy la tóxica porque pido lo mínimo. La exagerada porque reclamo lo que a mi hijo le corresponde. La manipuladora porque ya no me quedo callada”.
El mensaje continuaba con frases aún más sensibles: “Nadie ve las noches sin dormir. Nadie ve cómo estiro el dinero. Nadie ve cómo abrazo a mi hijo cuando pregunta por su papá. Ellos solo escuchan su versión, la del pobrecito, la del hombre que hace lo que puede. Y yo quedo como la mala, cuando en realidad soy la que se quedó cargando con todo”. Y cerraba con una reflexión final: “Duele que te pinten como la mala, cuando solo estás tratando de sobrevivir. De criar desde el amor, después de haber sido rota por alguien que hoy se lava las manos. Si tú también estás sanando mientras crías, quiero que sepas algo: no estás loca, estás cansada y herida”.
Aunque Anderson no mencionó directamente a Demichelis, la viralización del contenido y el contexto personal hicieron que muchos lo interpretaran como una clara indirecta. En medio de rumores, exposiciones mediáticas y un proceso personal complejo, la modelo parece haber decidido expresarse, dejando en claro que su historia familiar todavía atraviesa un momento sensible.
