El emotivo mensaje del percusionista de Los Palmeras tras la muerte de Marcos Camino
Darién Grenon despidió al histórico fundador de la banda santafesina con una publicación cargada de recuerdos y agradecimiento.
La muerte de Marcos Camino, histórico acordeonista y fundador de Los Palmeras, generó una profunda conmoción en el mundo de la música. En medio de las despedidas, Darién Grenon, percusionista de la banda, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para recordar a quien fue mucho más que un compañero de trabajo.
A través de distintas fotografías, el músico repasó algunos de los momentos que compartieron y destacó el vínculo personal que los unía. "Hay personas que aparecen en nuestra vida y dejan una huella imborrable, eso fuiste vos para mí y mi familia. Amigo, jefe, consejero, como un padre para nosotros", escribió.
Entre las imágenes publicó una especialmente significativa: Marcos Camino junto a su hija recién nacida, durante una visita al hospital. "Cómo no quererte, viejo, si estuviste presente en el momento más importante de mi vida", expresó.
El recuerdo familiar del percusionista de Los Palmeras
El vínculo entre ambos también tenía una historia familiar. El padre de Darién, Jorge Omar Grenon, conocido como "el Gringo", fue guitarrista y tecladista de Los Palmeras durante más de 20 años. En otra de sus publicaciones, el percusionista compartió una fotografía de su padre junto a Camino y le dedicó una palabra: "Gracias". También valoró las enseñanzas que recibió del histórico músico y aseguró que la banda continuará adelante: "Acá tus Palmeras van a seguir sonando".
Finalmente, Grenon publicó un retrato en blanco y negro del fundador de la agrupación y cerró su despedida con una frase cargada de sentimiento: "El tiempo cura y demuestra todo. QEPD".
De qué murió Marcos Camino
Marcos Camino tenía 76 años y fue encontrado sin vida en un estudio de grabación de la ciudad de Santa Fe. La noticia fue confirmada por las cuentas oficiales de Los Palmeras y provocó numerosas muestras de dolor entre colegas y seguidores.
El músico había anunciado en febrero de 2026 su retiro de los escenarios, después de más de cinco décadas de trayectoria. Las circunstancias de su fallecimiento quedaron bajo investigación judicial y se ordenó una autopsia para determinar las causas de la muerte.
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