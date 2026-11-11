El emotivo mensaje del percusionista de Los Palmeras tras la muerte de Marcos Camino

De qué murió Marcos Camino

Marcos Camino tenía 76 años y fue encontrado sin vida en un estudio de grabación de la ciudad de Santa Fe. La noticia fue confirmada por las cuentas oficiales de Los Palmeras y provocó numerosas muestras de dolor entre colegas y seguidores.

El músico había anunciado en febrero de 2026 su retiro de los escenarios, después de más de cinco décadas de trayectoria. Las circunstancias de su fallecimiento quedaron bajo investigación judicial y se ordenó una autopsia para determinar las causas de la muerte.