La contundente decisión de la China Suarez tras la muerte de su fiel compañero Apolo

China suarez duelo.jpg

Las sentidas palabras las acompaño junto a una foto de su amado Apolo y en donde a ella se la ve llorando, y con el rostro colorado.

Ante este profundo dolor, la China tomó la decisión de cerrar su cuenta de Instagram provisoriamente hasta que se recupera de este dolor y recobra las fuerzas para seguir caminando en esta vida con quien la acompañó desde sus 18 años.

El mal momento de la China Suarez: "Están siendo días muy tristes"

La actriz días atrás preocupó a sus seguidores a raíz de una historia donde dejaba al descubierto que no se encontraba en su mejor momento. Los detalles en la nota.

china suarez

La China Suarez en las últimas horas preocupó a sus fanáticos a partir de una historia de Instagram que compartió con su comunidad: “Están siendo días muy tristes. Solo necesito amor”. La frase fue acompañada por un emoji de corazón rojo y una flor blanca en medio del agua de una pileta.

China Suares dias tristes.jpg

Si bien no había dado detalles si se debe a algo emocional, sus seguidores empezaron con una serie de especulaciones de qué es lo que le estaría pasando ya que en lo laboral se encuentra en un gran momento tras la presentación de Linda, la película que la tiene como protagonista.

Acto seguido había compartido una foto donde se ve la mano del cantante Lauty Gram, su novio, agarrándola del pie, junto a un emoji de corazón con una venda, a modo de demostrar que él es el que se está encargando de curar sus heridas.

China Suarez y lauty gram.jpg

En otra publicación, La China Suárez se había mostrado llorando y escribió: "Me cuesta decirlo porque siento que no estoy preparada, porque nombrarlo sería confirmar que es una realidad y me niego".

"Gracias por sus mensajes y por el amor. Siempre me costó mucho mostrarme triste o vulnerable, estoy aprendiendo a hacerlo y se siente liberador. Sé que cada día voy a estar un poquito mejor. Empecé a grabar, eso me hace feliz y me distrae", finalizó la artista, sin contarle a sus fanáticos que es eso que le rompió el corazón.

China Suarez dia triste.jpg