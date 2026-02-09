No lo oculta más: Evangelina Anderson reveló su amor por Ian Lucas en MasterChef Celebrity
Después de tantos rumores, la modelo confesó que está enamorada y todo indica que es de su compañero de MasterChef Celebrity.
La gala de eliminación de MasterChef Celebrity de este lunes tuvo de todo: tensión en las cocinas, nervios entre los participantes y un momento inesperado que se robó toda la atención. Mientras algunos luchaban por seguir en competencia, Evangelina Anderson, ubicada en el balcón tras haber sido parte de los mejores platos de la semana, terminó convirtiéndose en protagonista por una revelación que venía rodeada de rumores.
La modelo no pudo hablar durante el programa debido a una reciente operación en las cuerdas vocales, pero encontró la manera perfecta de comunicarse: una pizarra con la que respondió cada pregunta que le hicieron desde abajo. El recurso, lejos de pasar desapercibido, fue clave para uno de los momentos más comentados de la noche.
Todo se desató cuando Wanda Nara subió al balcón y fue directo al hueso. “Eva, ¿estás enamorada?”, le preguntó sin rodeos. Evangelina no dudó ni un segundo y escribió un “SÍ” en letras bien grandes, provocando sorpresa, risas y murmullos en el estudio.
La conductora fue por más y volvió a la carga: “Eva, ¿tu príncipe azul está acá cerca?”. Otra vez, la respuesta fue afirmativa, lo que dejó flotando una sola posibilidad: Ian Lucas, quien se encontraba a pocos metros de ella. La confirmación implícita hizo que las cámaras y las miradas se posaran automáticamente sobre el joven.
El interrogatorio siguió subiendo de tono. “¿Es rubio o morocho?”, quisieron saber. La respuesta no dejó lugar a dudas: “¡Es rubio!”, lo que desató carcajadas y aplausos. Pero el remate llegó segundos después, cuando Wanda lanzó la pregunta final: “¿Pero te pondrías de novia con tu príncipe?”. Evangelina escribió sin vueltas: “Es ideal”.
La escena hizo explotar las redes sociales, donde los usuarios interpretaron el intercambio como una confirmación tácita del romance entre Evangelina Anderson e Ian Lucas. Después de semanas de versiones cruzadas, gestos cómplices y algunos desencuentros, la gala terminó regalando una de las postales más comentadas de la temporada, demostrando que en MasterChef, a veces, el fuego más intenso no está solo en las hornallas.
