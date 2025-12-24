La Corte Suprema dejó firme el cierre de la causa contra Pepe Cibrián por presunto abuso sexual

El origen de este conflicto legal se remonta al 22 de agosto de 2022, fecha en la que se radicó la denuncia formal. En aquel relato, se hacía referencia a incidentes que habrían ocurrido entre los meses de marzo y abril de los años 2000 o 2001, en una propiedad situada sobre la avenida Libertador. Cabe destacar que, al momento de los hechos denunciados, la persona que impulsó la causa tenía entre 26 y 27 años, lo que influyó en la interpretación de los plazos de vigencia de la acción penal.