La cruel respuesta del novio de una participante de Cuestión de Peso: "Más allá de lo físico"

"Veo que es una persona hermosa, más allá de lo físico, que siempre está el prejuicio de 'ay, vos que estás lindo salís con una gorda', con todo respeto", lanzó el novio de Evelyn, mientras a ella se le comenzaba a desdibujar el rostro.

Fue entonces cuando intervino el conductor para intentar salvar la situación: "A ver, eso es lo que te dicen literalmente, ¿no?". A esto, el joven la embarró aún más: "No, no me lo dicen a mí ahora, pero siempre está el prejuicio en la gente, ya sea en los amigos, en los familiares... 'ay, una gorda', ¿qué tiene que ver?", señaló, acompañando la supuesta frase de su entorno con un gesto de asco.

viral novio participante cuestión de peso.mp4

Como era de esperarse, el video no tardó en viralizarse en redes sociales, provocando todo tipo de comentarios tras la cruel frase del novio de la participante: "Qué momento de mierda para la mina"; "Dejá amor, no me defiendas"; "Lo peor no es lo que dijo, sino que se crea genuinamente LINDO"; "'Vos que estás lindo' jajaja se creía lindo";"El exnovio, querrás decir", fueron sólo algunos de los desopilantes comentarios de internautas que empatizaron con el mal momento que vivió Evelyn en pantalla.