La decepción de Mick Jagger durante el partido entre Argentina e Inglaterra

A pesar de la enorme devoción e idolatría que los ciudadanos argentinos le profesan al cantante a nivel musical, la rivalidad deportiva y el folklore del fútbol prevalecieron durante el partido. Las capturas de su resignación se transformaron velozmente en uno de los temas de conversación más recurrentes tras el pitazo final.

El estadio también albergó a otras figuras de renombre internacional provenientes del Reino Unido. El cantante y exmiembro de la banda de pop One Direction, Louis Tomlinson, presenció la dura derrota de la escuadra dirigida por Gareth Southgate a manos de la Selección argentina.