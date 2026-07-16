La decepción de Mick Jagger durante el partido entre Argentina e Inglaterra
La semifinal agónica que ganó la Selección borró la sonrisa de miles de británicos. Mick Jagter incluido. No te pierdas los detalles.
El histórico cruce entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 no solo dejó emociones dentro del campo de juego, sino también una constelación de estrellas en los palcos. Mick Jagger asistió al partido y vio en vivo cómo el seleccionado conducido por Lionel Scaloni eliminaba a su país, cumpliendo con su promesa de presenciar el trascendental encuentro.
La histórica victoria albiceleste, que selló el pasaporte del equipo nacional a la gran final del certamen, caló hondo en el ánimo del cantante. Aunque previamente había demostrado admiración y respeto por el potencial futbolístico de la escuadra sudamericana, el desenlace final en contra de los suyos golpeó de lleno al legendario artista.
El líder de The Rolling Stones había manifestado públicamente en una entrevista reciente que tenía la plena convicción de que la Argentina alcanzaría esta instancia de semifinales. No obstante, el vocalista británico no previó que el pasaje a la final de los dirigidos por Scaloni se lograría precisamente a expensas del representativo de su propia patria.
En el transcurso del cotejo, el instante preciso de la desazón de la estrella musical quedó registrado por las cámaras de televisión del evento. Mientras el conjunto argentino consolidaba la remontada en el marcador, Jagger se mostró negando con la cabeza con un rostro de absoluta amargura, una captura que inundó de inmediato las plataformas digitales.
El desaliento de la voz de "Satisfaction" fue la contracara de lo vivido por otras personalidades inglesas en el mismo recinto deportivo. David y Victoria Beckham, referentes de la cultura popular de Gran Bretaña, se habían mostrado sumamente eufóricos minutos antes, festejando con ímpetu la anotación que colocó transitoriamente en ventaja al combinado inglés.
A pesar de la enorme devoción e idolatría que los ciudadanos argentinos le profesan al cantante a nivel musical, la rivalidad deportiva y el folklore del fútbol prevalecieron durante el partido. Las capturas de su resignación se transformaron velozmente en uno de los temas de conversación más recurrentes tras el pitazo final.
El estadio también albergó a otras figuras de renombre internacional provenientes del Reino Unido. El cantante y exmiembro de la banda de pop One Direction, Louis Tomlinson, presenció la dura derrota de la escuadra dirigida por Gareth Southgate a manos de la Selección argentina.
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