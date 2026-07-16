La emoción de Tití Fernández tras el triunfo de la Selección: conmovedor mensaje para su hija Soledad
Tras el triunfo de Argentina ante Inglaterra, el periodista compartió un emotivo video en el que volvió a recordar a su hija Soledad, fallecida en 2014.
La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026, tras vencer a Inglaterra, desató una ola de festejos entre los hinchas. Uno de los mensajes que más conmovió en las redes fue el de Tití Fernández, quien volvió a dedicarle unas sentidas palabras a su hija Soledad.
Fiel a una tradición que mantiene desde hace años, el periodista publicó un video celebrando el triunfo albiceleste y, en medio de la euforia, recordó a la joven fallecida en un accidente de tránsito durante el Mundial de Brasil 2014.
Con la emoción a flor de piel, Tití expresó: “Sos la jugadora número 12, mamita, la número 12. No fallás nunca, sos una genia, hija mía, ¡cómo te queremos! ¡Carajo!”
El posteo rápidamente se llenó de mensajes de cariño y apoyo por parte de los usuarios, que destacaron el emotivo homenaje del periodista y acompañaron su alegría por una nueva victoria de la Selección.
Cada triunfo de Argentina tiene para Tití Fernández un significado especial. Desde la partida de Soledad, el periodista suele dedicarle unas palabras en cada paso importante del equipo nacional, convencido de que ella sigue acompañando a la Scaloneta desde algún lugar.
El trágico accidente que marcó el Mundial de Brasil 2014
En medio de la ilusión que generaba la participación de la Selección argentina en el Mundial de Brasil 2014, una tragedia golpeó al periodismo deportivo. El hecho ocurrió durante la madrugada del 2 de julio de ese año, en el kilómetro 619 de la ruta BR-381, cerca de Oliveira, en Brasil.
Luego de la victoria de Argentina frente a Suiza en San Pablo, Soledad Fernández regresaba rumbo a Belo Horizonte junto a los productores de televisión Fernando Bruno y Juan Javier Berazategui. Los tres viajaban en un Fiat Palio que fue impactado desde atrás por un Volkswagen Golf. Como consecuencia del choque, el vehículo perdió el control, volcó y terminó cayendo por un barranco.
De acuerdo con la investigación, los dos productores, que ocupaban los asientos delanteros y llevaban colocado el cinturón de seguridad, lograron sobrevivir con distintas heridas. Soledad, en cambio, viajaba en la parte trasera sin cinturón y fue despedida del vehículo durante el impacto, falleciendo prácticamente en el acto.
Las autoridades brasileñas detuvieron poco después a los ocupantes del Volkswagen Golf involucrado en el siniestro. La noticia generó una profunda conmoción en el ambiente del periodismo deportivo y también impactó al plantel de la Selección argentina, que continuaba disputando el certamen.
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