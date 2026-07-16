La emoción de Tití Fernández tras el triunfo de la Selección: conmovedor mensaje para su hija Soledad

El trágico accidente que marcó el Mundial de Brasil 2014

En medio de la ilusión que generaba la participación de la Selección argentina en el Mundial de Brasil 2014, una tragedia golpeó al periodismo deportivo. El hecho ocurrió durante la madrugada del 2 de julio de ese año, en el kilómetro 619 de la ruta BR-381, cerca de Oliveira, en Brasil.

Luego de la victoria de Argentina frente a Suiza en San Pablo, Soledad Fernández regresaba rumbo a Belo Horizonte junto a los productores de televisión Fernando Bruno y Juan Javier Berazategui. Los tres viajaban en un Fiat Palio que fue impactado desde atrás por un Volkswagen Golf. Como consecuencia del choque, el vehículo perdió el control, volcó y terminó cayendo por un barranco.

De acuerdo con la investigación, los dos productores, que ocupaban los asientos delanteros y llevaban colocado el cinturón de seguridad, lograron sobrevivir con distintas heridas. Soledad, en cambio, viajaba en la parte trasera sin cinturón y fue despedida del vehículo durante el impacto, falleciendo prácticamente en el acto.

Las autoridades brasileñas detuvieron poco después a los ocupantes del Volkswagen Golf involucrado en el siniestro. La noticia generó una profunda conmoción en el ambiente del periodismo deportivo y también impactó al plantel de la Selección argentina, que continuaba disputando el certamen.