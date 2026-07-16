La actriz de Hollywood que apoyó a Argentina y es fan de la Mona Jiménez

Para explicarle a su público internacional la magnitud de la figura del artista cordobés, la actriz decidió realizar una divertida comparación utilizando como referencia a una de las máximas estrellas de la música pop actual. “Si no saben quién es, piensen en Taylor Swift, pero infinitamente más gracioso”, detalló.

El origen de este profundo vínculo con el país se remonta a la adolescencia de la intérprete. Grossman pasó una temporada en la provincia de Córdoba como parte de un programa de intercambio estudiantil durante el nivel secundario.

La actriz recordó con nostalgia el viaje de egresados que realizó junto a sus compañeros de curso a la ciudad de Bariloche y la angustia que le provocó tener que finalizar su experiencia para regresar a su tierra natal.

“Viví en Córdoba durante el colegio secundario (pueden ver la foto de mi curso en el viaje de estudio a Bariloche, y también mi cara larga, cuando me tocó volver pateando y llorando a yanquilandia). Durante ese año de intercambio, me re-enamoré de Argentina”

Durante esa época de su juventud, Grossman asistió a uno de los tradicionales conciertos del cantante cordobés junto a su grupo de amigos extranjeros, un evento que terminaría con una anécdota inolvidable sobre el escenario.

“Asistí a un baile con mis amigos extranjeros y, en el escenario, La Mona preguntó al público, ‘¿De dónde vienen esta noche?’ Todos juntos gritamos, ‘¡De Estados Unidos!’ Él nos escuchó y nos invitó a subir al escenario, pero como éramos varios, la seguridad sólo me dejó a mí”

A pesar de que han transcurrido más de tres décadas desde aquella primera vivencia en territorio argentino, la estadounidense continúa sumamente vinculada a la cultura rioplatense. En sus declaraciones, detalló que aprovecha cada viaje posible y mencionó que su padre reside actualmente en la ciudad de Punta del Este.

Asimismo, recordó un proyecto teatral unipersonal de su autoría que llevó a cabo en el año 2002 en la capital cordobesa, en el cual interpretó a una seguidora del club de fútbol Belgrano de Córdoba.

“Pasaron más de 30 años, pero aún viajo en cada oportunidad que puedo. Mi papá vive en Punta del Este, y en 2002 produje un espectáculo unipersonal que presenté en el cineclub municipal, que se llamaba ‘Girl in Argentine Landscape’ (‘Chica en paisaje argentino’)”

Para cerrar su descargo en las plataformas digitales, Naomi Grossman se despidió de sus seguidores utilizando la icónica frase "Aguante Argentina".