La actriz de Hollywood que apoyó a Argentina y es fan de la Mona Jiménez
Naomi Grossman, además de lucirse en "American Horror Story" también vivió en Córdoba y se volvió fan del cuarteto y la Scaloneta. Los detalles.
La reconocida actriz estadounidense Naomi Grossman expresó públicamente su apoyo a la Selección nacional antes del cruce frente a Inglaterra por el Mundial 2026. La intérprete, famosa por su papel en la aclamada serie American Horror Story, no solo alentó al combinado albiceleste, sino que también confesó ser una apasionada seguidora del cantante cordobés Carlos "La Mona" Jiménez.
En las últimas horas, una serie de imágenes en las que la artista aparece besando una fotografía de Lionel Messi plasmada en una camiseta se volvieron completamente virales. Ante la repercusión de las fotos, Grossman aclaró en sus redes sociales que su afecto por el conjunto argentino y por el capitán del equipo no es una novedad.
“¿De repente es noticia de última hora que me encanta Argentina? ¡Me beso con Messi desde hace 6 Mundiales!”, expresó sin filtro.
El aliento de la estrella de Hollywood de cara al crucial partido mundialista incluyó la revelación de algunos amuletos particulares. El pasado martes, la actriz compartió con sus seguidores los objetos especiales que utiliza para atraer la buena fortuna deportiva.
Grossman detalló que su publicación fue compartida por el propio ícono del cuarteto cordobés, lo que generó un enorme impacto entre los usuarios locales que siguen de cerca las plataformas digitales de nuestro país. “Ayer publiqué mis sandalias de la suerte -y mi camiseta- del museo de La Mona Jiménez y él mismo reposteó mi publicación. El internet argentino colapsó”, escribió.
Para explicarle a su público internacional la magnitud de la figura del artista cordobés, la actriz decidió realizar una divertida comparación utilizando como referencia a una de las máximas estrellas de la música pop actual. “Si no saben quién es, piensen en Taylor Swift, pero infinitamente más gracioso”, detalló.
El origen de este profundo vínculo con el país se remonta a la adolescencia de la intérprete. Grossman pasó una temporada en la provincia de Córdoba como parte de un programa de intercambio estudiantil durante el nivel secundario.
La actriz recordó con nostalgia el viaje de egresados que realizó junto a sus compañeros de curso a la ciudad de Bariloche y la angustia que le provocó tener que finalizar su experiencia para regresar a su tierra natal.
“Viví en Córdoba durante el colegio secundario (pueden ver la foto de mi curso en el viaje de estudio a Bariloche, y también mi cara larga, cuando me tocó volver pateando y llorando a yanquilandia). Durante ese año de intercambio, me re-enamoré de Argentina”
Durante esa época de su juventud, Grossman asistió a uno de los tradicionales conciertos del cantante cordobés junto a su grupo de amigos extranjeros, un evento que terminaría con una anécdota inolvidable sobre el escenario.
“Asistí a un baile con mis amigos extranjeros y, en el escenario, La Mona preguntó al público, ‘¿De dónde vienen esta noche?’ Todos juntos gritamos, ‘¡De Estados Unidos!’ Él nos escuchó y nos invitó a subir al escenario, pero como éramos varios, la seguridad sólo me dejó a mí”
A pesar de que han transcurrido más de tres décadas desde aquella primera vivencia en territorio argentino, la estadounidense continúa sumamente vinculada a la cultura rioplatense. En sus declaraciones, detalló que aprovecha cada viaje posible y mencionó que su padre reside actualmente en la ciudad de Punta del Este.
Asimismo, recordó un proyecto teatral unipersonal de su autoría que llevó a cabo en el año 2002 en la capital cordobesa, en el cual interpretó a una seguidora del club de fútbol Belgrano de Córdoba.
“Pasaron más de 30 años, pero aún viajo en cada oportunidad que puedo. Mi papá vive en Punta del Este, y en 2002 produje un espectáculo unipersonal que presenté en el cineclub municipal, que se llamaba ‘Girl in Argentine Landscape’ (‘Chica en paisaje argentino’)”
Para cerrar su descargo en las plataformas digitales, Naomi Grossman se despidió de sus seguidores utilizando la icónica frase "Aguante Argentina".
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