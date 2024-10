La decisión que tomó la exesposa de Jorge Lanata contra Elba Marcovecchio: "Arbitrariedades"

Luego de que el rumor se esparciera por las redes sociales, la exesposa del periodista confirmó: “Decidí usarlo, ejerciendo la facultad de revocar un poder en particular, porque ese poder que revoqué se estaba usando para hacer cosas que Lanata jamás hubiera hecho, contra personas a las que nunca hubiera perjudicado. Por lo que lo dejé sin efecto legal”.

“Tengo la certeza que Lanata no estaría de acuerdo en que la gente que lo acompañó fiel y amorosamente por más de 20 años, y que ya son parte de su familia, se queden sin cobrar su sueldo, incluso aunque una ley se lo permita. Lanata no piensa ni actuó jamás de esta forma”, remarcó con firmeza respecto a su decisión, aunque sin nombrar a Elba Marcovecchio.

sara stewart brown - lanata poder.jpg Sara Stewart Brown le revocó un poder a Elba Marcovecchio

Sara Stewart Brown estuvo casada con Jorge Lanata desde 1998 hasta 2016, es madre de Lola - la hija menor del periodista - y fue quien se realizó el procedimiento llamado swap, por el que ella le donó su riñón a un niño y la madre de éste a Lanata.

“Conozco a Lanata desde hace 28 años, pasamos 19 de esos años juntos y construimos una relación de mucho amor, respeto y confianza que se extendió más allá de nuestra separación acompañándonos las decisiones de cada uno. Él es un hombre valiente y fiel a sus convicciones que siempre protegió y defendió a sus hijas y no permitiría jamás que alguien les haga daño", recordó la mujer y, en ese sentido, remarcó: "Teniendo un poder mutuo y sabiendo que él haría lo mismo que yo en una situación como esta no puedo hacerme la distraída. Me sentí obligada por las circunstancias a intervenir".

Por último, declaró en claro que la revocación se hizo "en regla, con la intervención de un escribano, e informándose a la justicia de manera inmediata".