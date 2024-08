La decisión que tomó Marley con Mirko tras el escándalo

marley-y-mirko.jpg

A su vez, el conductor de Survivor: Expedición Robinson resaltó sobre cómo llevó el tema con su hijo: “No lo hablé con Mirko, y en la escuela lo protegen mucho, la verdad es que tiene una vida muy normal. Con mi mamá sí lo hablé y ella está angustiada, es lo más horrible que puede haber que alguien con tanta liviandad invente todo eso”.

“Obviamente tengo angustia, bronca, impotencia, por más que de mi lado tengo la suerte de haberme guardado todo eso, de casualidad, si yo no hubiera tenido ese cuaderno de 20 hojas detallando su vida y todo lo que pasó, no sé qué hubiera pasado. Pero yo estoy agotado, mal dormido, lo sigo llevando todos los días a Mirko a la escuela, voy en el auto y estoy actuando porque no estoy con la misma felicidad de todos los días”, subrayó Marley sobre la relación con su hijo en estos días.

marley mirko.jpg Marley y Mirko, junto al Chiqui Tapia

La terminante reacción de Marley ante una nueva denuncia en su contra

En A la tarde contaron que se comunicaron con Marley para intentar tener una repuesta ante esta nueva denuncia que mancha su persona

El conductor expresó que le llama la atención que la nueva denuncia venga también de la mano del mismo abogado que el anterior caso y remarcó que irá a la Justicia para presentar todas sus pruebas. "Es todo cualquier cosa. Del mismo abogado. Pronto voy y presento todo y acciono penalmente", le dijo el conductor al periodista Damián Rojo.