La desconcertante publicación de Mauro Icardi con Wanda Nara: "Siguen sin entender"

“Espejito, espejito… ¡Todavía no entendieron, y siguen sin entender, que representan todo lo que no queremos ser! @wanda_nara, buen día”, escribió el deportista, junto a un emoji que tira un besito en forma de corazón, como una manera de dar a entender que su historia no está terminada.

Lo cierto es que resulta desconcertante la actitud de la mediática quien, a diferencia de Icardi, parece haberse resignado con la historia de amor entre ambos.

En este sentido, el domingo pasado, la conductora de Bake Off Famosos había sido muy clara y tajante al hablar de las razones de su separación: "Fue más un tema mío. Supongo que él me ama. Pienso que siempre vamos a ser familia y vamos a estar siempre juntos, pero es muy complicado", señaló en el living de Susana Giménez. Por esta razón, este tipo de fotos sacuden a sus seguidores, que no entienden si siguen juntos o no.

Insólito: Wanda Nara reveló uno de los finalistas de Bake Off Famosos

La conductora del reality que se emite por la pantalla de Telefe se fue de boca en las redes sociales y desde el canal la retaron. Wanda Nara se vio envuelta en una nueva polémica tras caer en otro spoiler de la competencia, revelando -sin querer- el nombre de uno de los finalistas del programa. Este incidente se produjo durante una transmisión en vivo por Instagram junto a Callejero Fino, lo que causó un gran revuelo.

La mediática ya había generado controversia anteriormente cuando, de manera accidental, había mencionado que Nacho Elizalde sería uno de los próximos eliminados del programa. Sin embargo, esta vez fue más allá al revelar que justamente el cantante de cumbia llegaría a la final del reality.

Por supuesto, el adelanto involuntario desató el enojo de la producción del programa, ya que el ciclo se graba con anticipación y el contenido no debe conocerse antes de que se emita al aire. El conflicto se hizo viral a través de TikTok, donde el usuario Hugo Orlando relató la situación con detalles.

Según su versión, Wanda Nara estaba transmitiendo en vivo desde Instagram cuando, de forma imprudente, mostró parte de lo que sucedería en el programa. "La cagar... a pedos a Wanda Nara. Estaba con El Calle (Callejero Fino) y empezó a transmitir un vivo de Instagram. Para los que no saben, el programa está grabado con anticipación", comentó el influencer.