La desgarradora despedida de Kevin Bacon a Rob Reiner: "No sé cómo hacer esto"
El actor grabó un emocionante video hablando de los momentos que compartió con el reconocido director.
Kevin Bacon se mostró visiblemente afectado por la muerte del cineasta Rob Reiner y su esposa Michele, en un video publicado en su cuenta de Instagram. El actor recordó su colaboración con el director en A Few Good Men (1992), película que obtuvo cuatro nominaciones al Oscar.
"No estoy seguro de cómo hacer esto", dijo Bacon al comenzar el video, con voz quebrada. Luego recordó el importante papel que tuvo Reiner al darle el papel de Jack Ross en la aclamada cinta protagonizada por Jack Nicholson y Tom Cruise. "Cuando me llamó, estaba tan emocionado", expresó el actor.
Bacon destacó que Reiner fue clave en su carrera y recordó que el cineasta, director de una de sus películas favoritas, This Is Spinal Tap, le brindó un apoyo fundamental. "Contar con su respaldo fue muy importante para mí", mencionó.
El actor también habló sobre la experiencia de trabajar con Reiner. "Él era muy divertido. Todo eso viene de arriba. Pudo establecer un ambiente en el que la gente se sintió como si estuviera trabajando duro, pero también trabajando en un ambiente seguro, agradable y divertido", recordó. Además, destacó que almorzaban juntos todos los días, algo que nunca había hecho con ningún otro director. "Nunca había hecho eso con un director antes ni después", subrayó.
Kevin también recordó a Michele, la esposa de Reiner, y describió la época como "mágica". "Y Michele estaba allí, los dos eran increíbles", señaló.
Finalmente, Bacon envió un mensaje a todos aquellos que tuvieron la oportunidad de conocer a Reiner y su esposa. "Solo envío amor a todos los que lo conocieron, porque sé que todos están sufriendo hoy", concluyó.
Conmoción en Hollywood: asesinan a puñaladas al reconocido director Rob Reiner y su esposa
La policía de Los Ángeles investiga como un presunto homicidio el fallecimiento del reconocido director y actor estadounidense Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, quienes fueron hallados muertos este domingo en su residencia del barrio de Brentwood.
Según informaron medios estadounidenses, el caso ha tomado un giro impactante: "Uno de los hijos de la pareja aparece señalado como principal sospechoso".
Las muertes fueron confirmadas durante la noche del domingo por familiares de Reiner, según lo documentado por el medio local Los Ángeles Times. En medio de la tragedia, el portavoz de la familia, cuya identidad no fue revelada, expresó su pesar por el fallecimiento de Rob y Michele y realizó un pedido enfático: "Privacidad en este momento de profunda conmoción".
El descubrimiento de los cuerpos sin vida de Rob Reiner, de 78 años, y Michele Singer Reiner, de 68, se produjo tras un llamado de emergencia que movilizó al Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Los agentes que ingresaron a la vivienda, ubicada en el 200 de Chadbourne Avenue, encontraron a la pareja y dieron inmediato aviso a la policía.
Las autoridades, según el mismo medio, indicaron que el domicilio "no presentaba signos de ingreso forzado". Sin embargo, las fuentes policiales citadas confirmaron que los cuerpos del matrimonio "mostraban lesiones compatibles con apuñalamiento".
Desde entonces, detectives especializados se encuentran trabajando en la escena para recolectar pruebas y avanzar en la investigación. Mientras tanto, el foco de las pesquisas se ha centrado en Nick Reiner, de 32 años, uno de los tres hijos del matrimonio. Según consignó la revista People, él sería el "principal sospechoso del doble crimen".
