Donald Trump ironizó sobre la muerte de Rob Reiner: "Padecía el Síndrome de Disfunción de Trump"

Los terribles asesinatos del cineasta Rob Reiner y su esposa, Michele Reiner, en su casa de Los Ángeles dejaron en shock a la comunidad de Hollywood, sobre todo después de que se conociera la noticia de que el principal sospechoso por el doble crimen es uno de los hijos de la pareja, Nick. En ese contexto se volvió viral un mensaje de Donald Trump que sonó más a regodeo que a pésame.