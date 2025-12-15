Donald Trump ironizó sobre la muerte de Rob Reiner: "Padecía el Síndrome de Disfunción de Trump"
El presidente de los Estados Unidos prefiere no hablar sobre las fotos de él con Jeffrey Epstein y en vez se dedica a comentar sobre las noticias de Hollywood.
Los terribles asesinatos del cineasta Rob Reiner y su esposa, Michele Reiner, en su casa de Los Ángeles dejaron en shock a la comunidad de Hollywood, sobre todo después de que se conociera la noticia de que el principal sospechoso por el doble crimen es uno de los hijos de la pareja, Nick. En ese contexto se volvió viral un mensaje de Donald Trump que sonó más a regodeo que a pésame.
"Una cosa muy triste pasó anoche en Hollywood. Rob Reiner, un torturado y afectado pero otrora muy talentoso director de cine y estrella de la comedia, ha fallecido junto a su esposa, Michele, supuestamente debido a la ira que provocó en otros a causa de su enorme, implacable e incurable padecimiento por una enfermedad que le alteró la mente conocida como SÍNDROME DEL TRANSTORNO MENTAL DE TRUMP, a veces llamado TDS", escribió el Presidente de los Estados Unidos en la plataforma Truth Social.
A juzgar por el tono de dudoso gusto de su mensaje uno podría inferir que Donald Trump no se expresó en calidad de mandatario sino de espectador de los vaivenes de Hollywood, y no se privó de agregar que Rob Reiner "era conocido por haber vuelto loca a la gente por su obsesión furibunda contra el presidente Donald J. Trump".
En tercera persona y en un delirio de grandeza, el presidente de los Estados Unidos aseguró que el cineasta de 78 años vivía con una "obvia paranoia" que había llegado a límites insospechados "mientras la Administración Trump superaba todas sus metas y expectativas de grandeza, y con la Edad Dorada de América en ciernes, quizás como nunca antes".
"Que Rob y Michele descansen en paz", cerró Donald Trump, particularmente verborágico después de haber esquivado por todos los canales posibles explayarse en temas que lo tienen como protagonista, como fue la publicación reciente de una serie de fotos de él con el empresario Jeffrey Epstein, que murió en la cárcel acusado de tráfico y abuso sexual de menores.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario