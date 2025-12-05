 Descubrí Salta en 2026: el pueblo entre selva rodeado de naturaleza y tranquilidad

Cómo llegar a Tartagal

Llegar a Tartagal es fácil y permite aprovechar la visita para recorrer otros destinos del norte argentino. Desde Salta capital, se puede viajar en auto en unas seis horas por rutas que atraviesan paisajes serranos y selvas, disfrutando del camino. También hay servicios diarios de ómnibus que conectan Tartagal con Salta, Orán y localidades cercanas, ofreciendo comodidad para quienes prefieren no manejar.