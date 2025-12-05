Descubrí Salta en 2026: el pueblo entre selva rodeado de naturaleza y tranquilidad
Tartagal se perfila como el destino perfecto para quienes quieren desconectar, rodearse de naturaleza y vivir experiencias únicas en la selva de yungas.
Con el verano a la vuelta de la esquina, el turismo en Salta, Argentina encuentra en Tartagal un destino ideal para quienes buscan descanso, aire puro y paisajes únicos. Este pueblo salteño combina la vida rural con la exuberancia de las yungas, ofreciendo ríos cristalinos, selvas verdes y cielos espectaculares que invitan a desconectarse.
Perfecto para escapadas cortas, Tartagal mezcla tranquilidad con opciones para explorar, caminar y descubrir cada rincón del norte argentino. Septiembre, con su clima cálido y selva vibrante, es uno de los mejores meses para visitarlo.
Su ubicación estratégica permite además recorrer otros destinos cercanos, como Orán, el Parque Nacional Baritú o la frontera con Bolivia, convirtiendo a Tartagal en un punto de partida ideal para explorar la región y disfrutar de experiencias inolvidables.
Qué se puede hacer en Tartagal
- Caminatas por senderos selváticos: recorré las yungas densas, escuchá la fauna local y descubrí rincones casi intactos, ideal para los amantes de la naturaleza.
- Observación de aves y fauna silvestre: tucanes, loros, monos y tapires conviven en la zona, transformando cada recorrido en un verdadero safari natural.
- Bosques Petrificados: visitá el Monumento Natural y conocé fósiles de árboles prehistóricos que cuentan la historia geológica del norte argentino.
- Actividades rurales y tradiciones salteñas: disfrutá de fincas de frutas tropicales, paseos a caballo, circuitos en 4x4 y miradores con vistas panorámicas. Los fines de semana se suman ferias artesanales, festivales folclóricos y propuestas gastronómicas con empanadas salteñas, humitas, tamales y bebidas típicas.
Dónde queda Tartagal
Tartagal se encuentra en el departamento Valle Grande, provincia de Salta, en un entorno donde conviven las yungas y el Chaco serrano. Esta combinación lo convierte en uno de los destinos con mayor biodiversidad del país.
En sus alrededores se pueden observar tucanes, loros, tapires, osos hormigueros y una gran variedad de flora selvática, ideal para quienes buscan contacto directo con la naturaleza y aventuras al aire libre.
Cómo llegar a Tartagal
Llegar a Tartagal es fácil y permite aprovechar la visita para recorrer otros destinos del norte argentino. Desde Salta capital, se puede viajar en auto en unas seis horas por rutas que atraviesan paisajes serranos y selvas, disfrutando del camino. También hay servicios diarios de ómnibus que conectan Tartagal con Salta, Orán y localidades cercanas, ofreciendo comodidad para quienes prefieren no manejar.
