Descubrí Salta en 2026: el pueblo minero con una histórica mina de azufre que fue abandonada

Dónde queda La Casualidad

image

La Casualidad se encuentra en el extremo oeste de la provincia de Salta, en plena Puna, una de las zonas más inhóspitas y elevadas del país. El pueblo está ubicado a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, lo que explica su clima extremo y la sensación de aislamiento total que experimentan quienes llegan hasta allí.

Está situado a poco más de 500 kilómetros de la ciudad de Salta y a varios kilómetros de otros puntos remotos como Caipe, el Salar de Arizaro y Tolar Grande. Su ubicación estratégica antiguamente lo convertía en un centro clave para la actividad minera, aunque hoy su aislamiento es parte del atractivo.

Cómo llegar a La Casualidad

Llegar a La Casualidad implica un viaje largo, exigente y pensado solo para viajeros experimentados o acompañados por guías especializados. Desde la ciudad de Salta, el recorrido comienza tomando la Ruta Nacional 51 rumbo al Paso de Sico. A medida que se avanza, aparecen paisajes imponentes como el viaducto La Polvorilla, el desierto andino y los primeros salares.

Luego se debe continuar por la Ruta Provincial 27, en dirección a Tolar Grande, un punto de referencia indispensable en esta zona de la Puna. Durante el trayecto se atraviesan el Salar de Pocitos, el Salar del Diablo y el gigantesco Salar de Arizaro, uno de los más extensos del mundo. Una vez pasada la estación abandonada de Caipe, solo restan unos kilómetros para llegar al pueblo fantasma.

Es importante destacar que el camino requiere vehículos 4x4, provisiones, abrigo, combustible extra y experiencia en altura, ya que no hay servicios cercanos.