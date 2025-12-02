Descubrí Salta en 2026: el pueblo minero con una histórica mina de azufre que fue abandonada
En el corazón de la Puna salteña existe un pueblo fantasma que sorprende por su historia, su aislamiento y sus paisajes estremecedores.
Aunque fue un punto clave para la actividad minera argentina, hoy permanece desierto, silencioso y cubierto por un aura misteriosa que atrae cada vez a más viajeros curiosos.
Entre rutas inhóspitas, salares interminables y montañas rojizas, este antiguo asentamiento minero ofrece un recorrido único para quienes disfrutan de los destinos extremos y la exploración de lugares abandonados. Sus ruinas, todavía intactas en muchos sectores, permiten imaginar cómo fue la vida en uno de los rincones más remotos del país.
Qué se puede hacer en La Casualidad
La Casualidad es uno de los pueblos fantasma más impresionantes de la Argentina. Fue construido en 1951 para alojar a los trabajadores de una importante mina de azufre y llegó a tener más de 1.000 habitantes. Hoy, completamente deshabitado, se ha convertido en un destino fascinante para quienes buscan turismo alternativo y aventuras poco convencionales.
Los visitantes pueden recorrer sus edificios abandonados, entre ellos la escuela, las viviendas, la iglesia, el hotel y los antiguos espacios recreativos como canchas, teatro y cine. Todo permanece en ruinas, pero conserva la estructura original que ayuda a reconstruir cómo era la vida diaria en este pequeño pueblo autosuficiente, que contaba incluso con electricidad, gas natural, cloacas, teléfono y correo.
Para los amantes de la fotografía, La Casualidad es un paraíso: paredes corroídas por el viento, techos desplomados, máquinas oxidadas y un paisaje desolado que crea escenarios perfectos para fotos de contrastes y composición dramática. Además, es un sitio ideal para quienes disfrutan de caminar en silencio entre historias olvidadas y restos de una época que desapareció abruptamente en los años 70.
Dónde queda La Casualidad
La Casualidad se encuentra en el extremo oeste de la provincia de Salta, en plena Puna, una de las zonas más inhóspitas y elevadas del país. El pueblo está ubicado a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, lo que explica su clima extremo y la sensación de aislamiento total que experimentan quienes llegan hasta allí.
Está situado a poco más de 500 kilómetros de la ciudad de Salta y a varios kilómetros de otros puntos remotos como Caipe, el Salar de Arizaro y Tolar Grande. Su ubicación estratégica antiguamente lo convertía en un centro clave para la actividad minera, aunque hoy su aislamiento es parte del atractivo.
Cómo llegar a La Casualidad
Llegar a La Casualidad implica un viaje largo, exigente y pensado solo para viajeros experimentados o acompañados por guías especializados. Desde la ciudad de Salta, el recorrido comienza tomando la Ruta Nacional 51 rumbo al Paso de Sico. A medida que se avanza, aparecen paisajes imponentes como el viaducto La Polvorilla, el desierto andino y los primeros salares.
Luego se debe continuar por la Ruta Provincial 27, en dirección a Tolar Grande, un punto de referencia indispensable en esta zona de la Puna. Durante el trayecto se atraviesan el Salar de Pocitos, el Salar del Diablo y el gigantesco Salar de Arizaro, uno de los más extensos del mundo. Una vez pasada la estación abandonada de Caipe, solo restan unos kilómetros para llegar al pueblo fantasma.
Es importante destacar que el camino requiere vehículos 4x4, provisiones, abrigo, combustible extra y experiencia en altura, ya que no hay servicios cercanos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario