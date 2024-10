La divertida reacción de Eminem al enterarse de que será abuelo por primera vez

En uno de los momentos más emotivos del video, ya casi en los últimos segundos, Hailie sorprende a su padre entregándole una camiseta de fútbol americana que dice “Grandpa” (Abuelo) y una imagen de una ecografía. Eminem enseña sorprendido a cámara la ecografía de su futuro nieto.

Video: así reaccionó Eminem al enterarse de que será abuelo

eminem abuelo

Este anuncio se produce poco después de que Hailie compartiera su boda en Instagram, destacando un fin de semana lleno de emotividad y amor. Hailie y Evan se conocieron en la Universidad Estatal de Míchigan en el 2016 y comenzaron su relación hace más de seis años. En una publicación de febrero del 2023, ella compartió su compromiso con Evan diciendo: “Resumen de fin de semana casual, 2.4.23, te amo @evanmcclintock11″.

“Se derramaron muchas lágrimas de felicidad, hubo risas y sonrisas, y se sintió mucho amor. Evan y yo nos sentimos muy agradecidos por toda la familia y amigos que viajaron para apoyarnos y ser parte de este nuevo capítulo de nuestras vidas como marido y mujer”, continuó Haile en su publicación.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hailie Jade (@hailiejade)

Hailie tiene un podcast llamado Just a Little Shady, y allí ha contado cómo ha sido crecer siendo hija de un ícono de la música, mencionando que, a pesar de la única exposición, su familia siempre estuvo protegida. Evan, su ahora esposo, compartió en ese mismo espacio cómo le pidió permiso a Eminem para casarse con Hailie, “Vi a tu padre bajar las escaleras y me dije: ‘Tengo que hacerlo ahora mismo o no lo haré hoy’”, recordó McClintock en la entrevista.

Eminem, cuyo verdadero nombre es Marshall Mathers, siempre mostró devoción por sus hijos, afirmando en una entrevista con Rolling Stone que para dedicarles tiempo tenía que dejar un momento su rol de artista y entrar en el rol de papá. “Ser padre es definitivamente vivir una doble vida”, comentó, destacando su esfuerzo por ser una figura presente en la vida de Hailie y sus hermanas, Alaina Scott y Stevie Laine Scott.